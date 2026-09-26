Canon 650D - обзор фотоаппарата. Технические характеристики, отзывы профессионалов.

Когда-то, в конце прошлого века, японская компания Canon выпустила цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 650… Спустя четверть века, японская компания Canon снова выпускает зеркальный фотоаппарат Canon 650… Правда, на это раз слегка изменился индекс модели, теперь это – canon eos 650d, и абсолютно полностью – ее начинка, внутреннее содержимое.

Кардинальные отличия этот зеркальный фотоаппарат получил не только в сравнении с дальними «родственниками» из конца прошлого столетия, что закономерно и естественно, но и даже по отношению к предыдущей модели – Canon EOS 600D, что не может не радовать фотолюбителей. Несмотря на внешнюю идентичность с предшественницей, основные изменения заключаются в гибридной матрице нового типа и новом, более мощном, 14-битном процессоре DIGIC 5, который, кроме всего прочего, позволяет записывать 14-битных RAW файлы и выполнять внутрикамерную корректировку хроматических аберраций непосредственно перед записью JPG файла.

Применение гибридной матрицы с двумя различными способами автоматической фокусировки – контрастным и фазовым, позволяет использовать 650d canon не только для фото, но и для видеосъемки. Такой фотоаппарат быстрее «наводит» фокус на нужный объект съемки и «ведет» его во время всего процесса – будь то кратковременная фото или продолжительная видеосъемка. Учитывая расширившийся функционал фотокамеры – Canon EOS 650D kit очень неплохо снимает видеоклипы, производитель слегка доработал поворотный дисплей фотоаппарата, внес в его конструкцию ряд инновационных технологий, улучшил качество «картинки». Кроме этого, для улучшения фокусировки, фотоаппарат оснастили девятью крестообразными датчиками.

Кстати, кроме шарнира, позволяющего разворачивать дисплей фотоаппарата так, как это хочется пользователю, для удобства последнего Canon сделала сам дисплей сенсорным, используя для этого емкостную технологию с поддержкой мультитач. Ну и, вполне закономерно то, что в этой модели фотоаппарата используется уже не моно, а стерео микрофон.

Несмотря на тот факт, что canon 650d kit позиционируется как любительская фотокамера, претензии на звание «профессиональной» у нее довольно серьезные. И, несмотря на неполноформатную матрицу, программная начинка в этой модели – на высоком профессиональном уровне.

Во-первых, в фотокамере предусмотрено двадцать отдельных профилей для записи параметров используемых сменных объективов. Это новшество оценят те фотолюбители, которые обладают, или предполагают обладать, обширным парком оптики.

Во-вторых, обновленная конструкция затвора фотоаппарата и наличие полупрозрачного зеркала позволили обеспечить обработку внутрикамерными программно-аппаратными средствами более сложных съемочных ситуаций – например расширенного динамического диапазона или шумоподавления при серийно съемке.

На конец, данный обзор фотоаппарата будет необъективным, если не упомянуть такие возможности фотокамеры, как предустановленные сцены, автоматические настройки и расширенное руководство, встроенное непосредственно в программное обеспечение фотокамеры. Индекс модели 650D, согласно классификации Canon, говорит нам о том, что этот фотоаппарат – в первую очередь, рассчитан на любительскую аудиторию. И именно для любителей предназначены «атмосферы съемки», «съемка с рук ночью» и другие режимы.

Таким образом, Canon EOS 650 D представляет собой зеркальную камеру начального уровня, но с возможностями профессиональной фототехники и будет полезна широкому кругу пользователей. И тем, кто только знакомится с основами фотографии и осваивает основные азы фотодела, и продвинутым фотолюбителям, желающих реализовать свои творческие задумки. У одного из основных мировых производителей фототехники получился достаточно универсальный аппарат, который найдет себе применение в различных ситуациях – от первой серьезной фотокамеры, до инструмента свадебного фотографа.