Купить Nikon D5000 дешево: обзор, цена, фото.

Всего один снимок — и вы уверены в результатах! Благодаря инновационным и усовершенствованным разработкам компания Nikon ассоциируется с превосходной фотосъемкой. Быстрая система обработки изображений EXPEED и признанные во всем мире объективы NIKKOR компании Nikon являются непревзойденным сочетанием, удовлетворяющим все творческие фантазии.

Высокопроизводительная система обработки изображений EXPEED

Система EXPEED, возникшая в результате непреклонного стремления компании Nikon к совершенству и многолетнего технологического опыта, позволяет получать изумительные снимки благодаря максимальному увеличению производительности фотокамеры. Новая версия системы EXPEED, специально разработанная для фотокамеры D5000, работает в сочетании с 12,3-мегапиксельной КМОП-матрицей для получения снимков с высоким уровнем детализации, для которых характерны непревзойденное воспроизведение цвета, градация оттенков и минимальный уровень шума, Кроме того, система EXPEED с большой скоростью обрабатывает данные при выполнении таких ресурсоемких заданий как компоновка кадров на мониторе, распознавание лиц и высокоскоростная непрерывная съемка.

Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-55 мм, f/3.5-5.6G VR • Качество изображения: NEF (RAW) • Экспозиция: Режим с приоритетом дифрагмы, 1/1,6 сек., f/8 • Баланс белого: Авто • Чувствительность ISO: 800 «Режим управления снимками: Ярко

Великолепное разрешение: 12,3 мегапикселя кмоп-матрица

Проверенная КМОП-матрица формата DX фотоаппарата Nicon D5000 с разрешением 12,3 эффективных мегапикселя позволяет записать все детали исходного сюжета для получения реалистичных снимков. Тени и засветки чрезвычайно точно отображают детали, а изумительно высокое отношение "сигнал-шум" значительно снижает уровень шума, что безоговорочно очень важно во время фотосъемки при высоких настройках чувствительности ISO.

Творческий контроль при съемке

Реализуйте свой творческий потенциал с фотокамерой Nikon D 5000 с помощью режима управления снимками — простого способа изменения внешнего вида снимков перед съемкой. 6 предустановленных настроек режима управления снимками расширяют возможности съемки:

"Стандарт"

"Нейтрально"

"Ярко"

"Монохромно"

"Портрет"

"Пейзаж"

А также можно создавать собственные настройки пользовательского режима управления снимками.

Функция "Активный D-Lighting" - что вы видите, то и получаете

Настройки с высоким контрастом, например солнечный пляж и сюжеты со снегом являются особой проблемой фотографов. Без дополнительного освещения и особого внимания к экспозиции тени могут быть заблокированы, а засветы — выбелены, что может привести к потере нюансов тонов и деталей. Функция "Активный D-Lighting" решает эту проблему, автоматически регулируя экспозицию теней и засветок для получения хорошо сбалансированных изображений, которые точно отображают сюжет.

Расширенная чувствительность

Обычный диапазон чувствительности ISO фотокамеры D5000 от 200 до 3200 единиц ISO можно расширить до 100 - 6400 единиц ISO, что позволит запечатлеть естественную обстановку теплой освещенной комнаты или оживленной улицы, не беспокоясь о штативе или вспышке. Расширенная чувствительность — это идеальное решение при съемке спортивных событий, которое позволяет применять короткие выдержки для запечатления действия.

Защита от пыли

Предотвращение накапливания пыли перед КМОП-матрицей чрезвычайно важно для получения снимков без пятен. Поэтому фотоаппарат Nikon D5000 оборудована встроенной системой уменьшения пыли Nikon — универсального решения, предотвращающего и удаляющего частицы пыли. Система также включает программное обеспечение Nikon Capture NX 2 (продается отдельно) с дополнительными действиями, направленными на подавление пыли.

Реализуйте свой творческий потенциал при помощи объективов NIKKOR

Посмотрите, чем обусловлено качество фотокамеры D5000, и узнайте, почему фотографы со всего мира восхищаются непревзойденной производительностью объективов NIKKOR. Более 75 лет эти легендарные оптические приборы удовлетворяют потребности самых придирчивых профессионалов. Благодаря широкому выбору объективов NIKKOR с исключительной резкостью, точным контрастом и цветопередачей (от объективов типа "фишай" и сверхширокоугольных объективов до супертелеобъективов) для каждого объекта можно подобрать наиболее подходящий объектив.