Прогулочные коляски: обзор 5 недорогих моделей

Прогулочные коляски – транспорт, без которого сложно обойтись родителям детей до 3 лет. В этом возрасте малыш еще не готов к длительным пешим прогулкам, а носить его на руках уже тяжело. Но часто родителей останавливает факт, что многие дети не любят кататься в коляске, поэтому жалко тратить деньги на «крутую» модель. Прекрасное решение – купить детскую прогулочную коляску недорого.

При выборе следует уделить внимание следующим факторам:

комфорт ребенка,

удобство для родителей,

безопасность (надежность конструкции, наличие ремней),

легкость и компактность,

наличие аксессуаров.

Сегодня мы рассмотрим 5 популярных моделей недорогих прогулочных колясок, среди которых вы наверняка найдете оптимально подходящий именно вам транспорт для малыша.

Коляска прогулочная Happy Baby Neon Sport

Эта удобная и надежная модель подойдет для долгих пеших прогулок в любую погоду. Ремни безопасности – пятиточечные, снабжены мягкими накладками, которые не причинят малышу дискомфорта, но надежно защитят его от падений и травм. Алюминиевая рама – еще один плюс к безопасности и надежности.

Капюшон опускается до бампера, что позволяет надежно защитить маленького путешественника от ветра, при этом мама может наблюдать за ребенком через прозрачное смотровое окошко. А наличие дождевика в комплекте поможет не бояться осадков. Колеса надувные, что нечасто можно встретить на недорогих прогулочных колясках. Переднее колесо можно зафиксировать для более легкого преодоления препятствий на дорогах. Вкладка из ультрамягкого материала сделает прогулки приятными даже в открытой одежде. Спинка регулируется в трех положениях: малышу в коляске удобно и спать, и бодрствовать, и играть. А вместительная корзина для товаров поможет совместить прогулку с малышом с покупками.

Коляска прогулочная Chicco Multiway Evo

Это современная легкая и маневренная коляска-трость, главное её преимущество перед аналогами – сдвоенные колеса большого диаметра с амортизаторами. Они подходят даже для самых неидеальных дорог. Передние колеса вращаются на 360 градусов, что заметно повышает маневренность детского транспорта.

Большой козырек с УФ-фильтром надежно защитит ребенка от солнечных лучей, а встроенное прозрачное окошко позволит маме всегда быть в курсе, чем занят ребенок. В комплект с коляской входит накидка для ног и дождевик, чтобы сделать комфортнее прогулки в холодную погоду. Спинку можно разложить в полностью лежачее положение, что позволяет спать в коляске.

В собранном виде эта недорогая прогулочная коляска имеет очень компактные габариты, с зонтичной системой складывания легко справиться одной рукой.

Коляска прогулочная Chicco Simplicity Plus Top

Эта модель подойдет для практичных родителей, которым нужна функциональная и удобная коляска. Она легкая, но сиденье по сравнению с другими моделями этого класса широкое, прекрасно подойдет для крупных малышей. Механизм складывания простой, справиться с ним можно одной рукой. Также коляска оснащена большой съемной корзиной, в которой поместятся и игрушки, и покупки. Колеса пластиковые, с эксклюзивным дизайном. Передние – сдвоенные, поворотные.

В сложенном виде коляска может стоять без опоры, что очень удобно в общественном транспорте. Благодаря эргономичной нескользящей ручке и маленькому весу (7 кг) она подойдет для активных путешествий. У спинки имеется 4 позиции для комфортного сна, отдыха и игр, а большой козырек с окошком защитит от солнца и непогоды, не скрывая ребенка от маминых глаз. Для прогулок в непогоду в комплект входят дождевик и накидка для ножек.

Коляска Peg-Perego Pliko Mini

В линейке Pliko это самая легкая и компактная модель. Эта коляска-трость олицетворяет собой оптимальное соотношение легкости и комфорта. При весе чуть больше 5 кг она оснащена откидывающейся регулируемой спинкой, что редкость для подобных моделей. За безопасность малыша отвечают пятиточечные ремни и прочная рама, а верх сиденья усилен специальными «ушками», защищающими головку ребенка.

Можно не бояться: эта модель без труда пройдет в любой дверной проем, лифт, общественный транспорт, с легкостью поместится в багажнике. Опусканием спинки и подъемом подножки можно получить комфортное спальное место.

Немаловажное достоинство – модный дизайн и современный легко очищающийся материал, который позволит маме и малышу выглядеть на прогулке стильно и выделяться из толпы.

Коляска-трость Baby care Vento

Самая компактная и легкая модель из всех представленных недорогих прогулочных колясок. Для длительных прогулок – не самый удобный транспорт, зато идеальный вариант для любителей путешествий! Трость легко помещается в багажнике автомобиля, в самолете, прекрасно подойдет для прогулок по торговому центру.

Ее вес – всего 5 килограммов, сложить можно одним движением. Очень маневренная, но в условиях хороших дорог. Сдвоенные колеса мягкие, передние – поворотные, задние оснащены стояночным тормозом. Ремни безопасности трехточечные, спинка не раскладывается.