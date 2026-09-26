Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200: обзор, технические характеристики, фото, отзывы

В конце 2012 года, компания Nikon выпустила обновленную версию зеркальной фотокамеры для начинающих пользователей – Nikon D5200 kit, которая пришла на смену предыдущей модели в этой линейке, Nikon D5100. По сравнению с предшественницей, новинка получила большее разрешение матрицы и ряд изменений в программном обеспечении. Внешне, отличия между двумя представителями «пятитысячной» серии практические незаметны – у Nikon D5200 появился дополнительный элемент управления на корпусе и на этом все закончилось. Далее, разберем подробнее, в чем же заключаются достоинства и недостатки модели.

Итак, как сказано выше, внешний вид зеркалка Nikon D5200 имеет такой же, как и «зеркалка» Nikon D5100 – фотоаппарат любительского класса, с некоторой претензией на «профессионализм». На корпус камеры вынесено достаточное, для быстрого переключения режимов, количество управляющих элементов. К тому же, в новинке производитель добавил еще один интересный элемент управления – в правой части корпуса появилась многофункциональная кнопка переключения режимов работы затвора фотокамеры. Можно выбрать между серийной и одиночной съемкой, задержку автоспуска и, так называемый, «тихий» затвор. Так же, на крышке встроенной вспышки разместились два микрофона – звуковое сопровождение видеофайлов теперь будет записываться в стерео режиме.

В остальном, все органы управления остались на своих местах. Абсолютно не изменился удобный корпус камеры (возможны несколько цветов), поворотный, в двух плоскостях, экран, яркий дисплей с хорошей детализацией «картинки» и другие элементы.

Внутренний мир фотокамеры претерпел большие изменения. Во-первых, увеличено разрешение матрицы фотоаппарата до значения 24.1 Мп. Во-вторых, задействован новый процессор – Expeed3, что значительно увеличивает скорость и возможности внутрикамерной обработки изображений. В-третьих, увеличено количество точек фокусировки и точек экспозамера, что не могло не сказаться на качестве получаемых фотоснимков. В сети Интернет уже можно найти обзор Nikon D5200 с приведенными тестовыми фотоснимками большого разрешения, по которым можно оценить качество работы всей системы в целом.

Все-таки, данная модель фотоаппарата Nikon больше рассчитана на тех любителей, которые уже знают основы фотодела и четко понимают цели, которых они хотят достичь. Поэтому, из программного обеспечения камеры убрали Guide – своеобразную подсказку для совсем неопытных пользователей. Зато, весь пользовательский интерфейс Nikon 5200 был полностью переработан и стал выглядеть гораздо приятнее и интуитивно понятнее. В угоду «продвинутым» фотографам, пятитысячная модель, в отличие от Nikon D3200, получила функцию автобрекетинга, весьма удобную, например, при «грамотном» создании снимков с расширенным динамическим диапазоном.

Программное обеспечение фотоаппарата имеет большой выбор инструментов для внутрикамерной обработки отснятых кадров – различные фильтры, спецэффекты и т.п. Так же, есть возможность выбрать один из многочисленных режимов съемки, который установит в камере оптимальные параметры экспозиции.

Все это актуально не только для фото, но и для видеосъемки – существует возможность снимать видео с различной частотой кадров и разрешением; доступны для изменения и другие параметры.

Если вы читаете эту статью, следовательно, вы хотите купить зеркальную камеру и озабочены выбором первой в жизни «зеркалки», или поменять уже тот аппарат, что имеется в наличии, но, скорее всего, устарел морально и физически. Nikon D5200 подойдет как в качестве «старта», так и в роли «следующего фотоаппарата» – его возможностей хватит надолго и для большинства задач.

В любом случае, будет ли это офф-лайн покупка в салоне или дешевый интернет магазин, следует тщательно протестировать работу как самого «body», так и предлагаемой с ним «оптики». Удачного выбора и больше таких же – удачных, кадров в будущем!