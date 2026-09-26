Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 - основные характеристики, обзор

Основными характеристиками фотокамеры Nikon D3100 являются: 14 Мп матрица, снимающая в формате APS-C; 11-точечный автофокус, с функцией 3D-слежения; в режиме серийной съемки возможность делать 3 кадра в секунду; 3 дюймовый монитор, с разрешением 230.000 точек; диапазон ISO от 100 до 12800; видеосъемка в формате Full HD.

Давайте рассмотрим всё это более подробно.

По сравнению с предыдущей моделью Nikon D3000, модель 3100 выглядит намного внушительнее и лучше, поскольку функциональность D3000 немного хуже, и этой фотокамере сложно тягаться с новинками рынка.

Новый зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 является довольно существенным шагом вперед, поскольку были значительно улучшены многие параметры, а так же была расширена общая функциональность.

Фотокамера Nikon D3100 может похвастаться следующими характеристиками:

Матрица – 14,2 Мегапикселя. Возможность делать снимки с разрешением 4608 на 3072 точек;

Возможность записи на носители информации типа SD/SDXC/SDHC;

3 дюймовый ЖКИ с разрешением 230000 точек;

Доступны такие разъемы, как: AV, HDMI , USB, DC-вход;

Габариты таковы - 124x96x75 мм.

Данная полупрофессиональная камера может записывать следующие типы файлов:

RAW(NEF);

RAW JPEG;

JPEG;

MOV (H.264) при 24 кадрах в секунду с разрешением до 1920 на 1080 точек;

MOV (H.264) при 30 кадрах в секунду с разрешением до 1280 на 720 точек.

Стоит отметить, что при записи видео, можно записывать и звук, но только звук будет в формате моно.

Если вы думаете купить Nikon D3100 или же D3000, то не будет лишним ознакомиться с их отличиями.

Как же именно изменилось камера Nikon D3100 по отношению к предыдущей модели?

У матрицы повысилось разрешение. Ранее было 10, а теперь 14. Это отличный скачок, поскольку обычно после 10 Мп выпускают 12 Мп камеры, а только потом 14 Мп. А тут производители сразу перепрыгнули;

Появилась новая функция – режим «живой вид». Стоит отметить, что данная функция реализована на высшем уровне;

Режим «живой вид» был оснащен новым типом фокусировки, названный «ведение объекта»;

Стала возможна видеозапись (ранее этой возможности не было). Более того, запись сразу же возможно в Full HD формате. Обычно, когда такая функция только появляется, качество записи бывает хуже, но тут они сразу же сделали рывок. Так же, как и с матрицей;

Появился новый разъем HDMI, поскольку ранее вы могли подключаться только через A/V или USB;

Значительно улучшен диапазон чувствительности. Вместо максимальной ISO 3200, в Nikon D3100 было предложено ISO 12800;

Добавлена новая процессорная коррекция аберраций (подобная коррекция присутствует в более старших зеркальных фотокамер Nikon);

Во время съемки в формате RAW JPEG теперь фотоснимки записывается в JPEG с максимальным качеством, а не минимальным;

Самое интересное, что вы теперь можете подключать GPS-модуль Nikon GP1. Для этого предусмотрен специальный разъем, которого ранее не было;

Более того, этот же разъем подходит для использования проводного дистанционного управления фотокамерой;

В связи с этим, разработчики убрали беспроводное управление;

Произошли некоторые изменения в фокусировочном экране.

Итоги

Фотокамера Nikon D3100 – это, несомненно, серьезный и огромный шаг вперед, что даже расположение данной модели в линейки от Nikon немного несоответствующее.

Почему сделан такой вывод? Если сравнивать с моделью D3000, разумеется, камера Nikon D3100 намного лучше и превосходит её. Но вот, если сравнить с более лучшими и старшими моделями, к примеру, с D5000, то и она проигрывает. К примеру, проигрывает в разрешении матрицы, в диапазоне ISO, в видеорежиме и т.п.

Но не стоит забывать, что в D3100 есть еще какие-то моменты, которые напоминают, что это полупрофессиональная камера, которая относится к категории «самых младших» зеркальных фотоаппаратов.