Купить фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX1: цена, обзор, фото

Sony Cyber-shot DSC-RX1 – это самая первая в мире маленькая фотокамера, у которой зафиксирован объектив. Этот фотоаппарат появился на свет в сентябре 2012 года. В фотокамере установлена 35 мм полнокадровая матрица на 24,3 МП. При этом камера фотоаппарата обладает прекрасными пропорциями для путешествий, для портретной, уличной съемки и просто для каждодневной съемки.

Основные достоинства фотокамеры:

24 МП матрица Exmor CMOS позволяет обеспечивать получение точных фотоснимков и видео в Full HD разрешении.

Эта фотокамера намного удобнее и легче, чем например полнокадровая DSLR-камера, но при этом габариты вообще не оказывают влияние на качество фотоснимков. Схожее качество стоит сказать, что ранее было доступно лишь для профессиональных фотокамер high-end класса. Внешний вид фотоаппарата Cyber-shot RX1 предоставляет полную гарантию предельно согласованной работы самой матрицы и всех ее оптических компонентов. Технология Quick Navi позволяет с большой скоростью и в тоже время интуитивно подобрать необходимые настройки камеры, что, по заявлениям представителей компании Sony, особенно является полезным при применении оптического видоискателя. Хочется особо обратить внимание и на саму матрицу камеры.

Данная цифровая камера позволяет обеспечивать в 2 раза большее разрешение, чем обычная APS-C матрица в существенно более громоздких зеркальных цифровых фотоаппаратах. При этом CMOS сенсор является абсолютно точным, имеет широчайший динамический диапазон и очень богатую передачу цветов и оттенков. Огромный размер матрицы также сейчас позволяет расширить до ISO 100 – 25600 диапазон светочувствительности, в расширенном режиме имеется возможность понижения светочувствительности ее до ISO 50. Для ее поднятия до максимальных 25600 следует перейти в режим подавления шумов, который называется Multi-Frame Noise Reduction. Следовательно, фотоаппарат DSC-RX1 даже в темное время суток и без вспышки позволяет получать качественные фото.

В сочетании с оптикой Carl Zeiss Sonnar T* с фиксированным фокусным 35 мм расстоянием данный фотоаппарат открывает фотографу полный спектр жанров. Благодаря максимальной диафрагме F2 фотокамера позволяет сегодня добиваться прекрасного эффекта боке. По данному параметру эта небольшая цифровая фотокамера может реально соперничать с профессиональными зеркальными цифровыми фотоаппаратами.

Информация с матрицы Exmor CMOS будет обрабатываться мощным микропроцессором BIONZ, который в свою очередь обеспечивает быстрейшую съемку в полном разрешении – 5 кадров в одну секунду.

Невзирая на небольшие размеры, данная фотокамера предлагает, чуть ли не самую большую палитру инструментов для своего творческого самовыражения. Эта компактная камера имеет целый набор механических настроек фотосъемки. Также владельцы данной камеры могут обработать фото в одном из 13 стилей, или воспользоваться полной палитрой эффектов, которые доступны прямо в камере.

Данная фотокамера имеет очень удобный дизайн. Все кнопки управления с точки зрения эргономики удобно расположены. Переключатель режимов фотосъемки вместе с кнопкой экспозиции удобно располагаются на верхней панели. Под рукой располагается также клавиша AEL.

Фокусировать картинку и настраивать диафрагму можно посредством вращения кольца на самом объективе, при этом переключатель, который находится на передней панели, будет позволять вам, легко переключаться между разными режимами фокусировки, как это происходит во всех DSLR камерах. Вы также можете быть полностью уверены, что поиск необходимой кнопки никогда не будет препятствовать вам делать, качественные фотоснимки. Среди иных усовершенствований у данного фотоаппарата имеются и много различных дополнительных функций.

Возможности данного зеркального цифрового фотоаппарата можно расширить посредством универсального башмака, к которому можно подключить широкий спектр аксессуаров. Купить DSC-RX1 сегодня можно в нашем интернет-магазине, тем более что dsc-rx1 цена является в полнее приемлемой для такого класса зеркальных фотоаппаратов.