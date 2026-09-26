Зеркальная фотокамера Nikon D 90: обзор характеристик, подробное описание, цена

В августе 2008 компания Nikon представила одну из самых популярных на сегодняшний день моделей цифровых «зеркалок». Зеркальная камера D 90 пришла на замену D 80 c грандиозным успехом. Купить Nikon D90 сегодня не представляет труда, так как модель все еще актуальна и востребована. Благодаря своей функциональности удовлетворяет не только фотографов любителей, но и профессионалов с ограниченным бюджетом.

Дизайн камеры мало чем отличается от остальных «Никонских» зеркальных фотокамер. Компактность и относительно тяжелый вес являются эргономическими особенностями цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Важной функциональной особенностью дизайна, которую приобрел фотоаппарат Nikon D90, является 3-х дюймовый экран с очень качественной цветопередачей. Экран защищён пластиковой заменяемой крышкой, поэтому экрану не страшны царапины и прочие механические воздействия.

Видеосъемка - не характерная цифровых зеркальных фотоаппаратов особенность. Однако производители решили наградить Фотоаппарат Nikon D90 такой возможностью. Камера способна снимать видео высокого качества разрешением 1280 x 720, частотой 24 кадра в секунду, в формате AVI. Качество видеосъемки можно уменьшать, тем самым продлевая его продолжительность, так как при высоком разрешении продолжительность видеоролика будет 20 минут. Для тех, кто привык снимать видео с «фотомыльниц» придется некоторое время привыкать к фокусировке при видеосъемке. Так как зум оптический, им можно пользоваться без опасений ухудшения качества. В целом качество видео довольно не плохое, правда оно слабовато при съемке движущихся объектов. А также стоит помнить что при видеосъемке на процессор камеры идет нагрузка куда большая чем при фото съемке и режиме просмотра. Поэтому при длительном использовании в режиме «видео» возможно не значительное ухудшении картинки, и нагрев. В конце концов это не видео камера, а зеркальный фотоаппарат с очень полезной и приятной функцией видеосъемки.

Возможность видео съемки, конечно же может заинтересовать и пригодится многим потенциальным покупателям данной модели, но многих все же привлекают возможности девайса в области фотографии.

Рассмотрим характеристики Nikon D90 более подробно.

Nikon D90 – 12 мегапиксельный цифровой зеркальный фотоаппарат, с матрицей типа CMOS размером 23,6 × 15,8 мм. Камера способна делать снимки разрешением 4288*2848 в формате Jpeg. Камера поддерживает работу с другими форматами, такие как RAW, RAW JPEG. Объектив Nikon AF. Помимо автоматического режима, в камере имеются предустановки сюжетных программ. Светочувствительность также можно поставить на автонастройку, а так же отстроить самомму в режиме от 100-6400 по параметру ISO. Баланс белого имеет возможность ручной настройки, выбора из 12 режимов ( которые так же можно настроить), а так же авторежим. Выдержка от 30 сек до 1/4000c. Помимо трехдюймового дисплея, имеется видоискатель зеркального типа. Камера поддерживает карты памяти формата SD и SDHC. Подключить камеру к компьютеру можно через USB кабель. Фотоаппарат Nikon D90 оснащен стандартным для многих фото-видео устройств видеовыходом Pal/NTSC, а также HDMI, что позволит вам подключать D90 к плазменным панелям, и телевизорам высокого разрешения. Nikon D90 имеет встроенную вспышку, однако всем известно что для качественныз фото необходимо приобрести полноценную внешнюю. Зеркальная камера Nikon D90 как и большинство подобных ей питаются посредством литиево-ионного аккумулятора, в данном случае это батарея емкостью 1500 мА-ч, напряжением 7,4 В.

Купить Nikon D90 – значит купить простую, функциональную и надежную камеру. Если вы начинающий фотограф, а возможности «мыльницы» вас уже не устраивают Nikon D90 – идеальный выбор для вас. Даже когда ваше мастерство будет на высоте данная камера будет служить вам и дальше. Многие профессиональные фотографы имея в своем арсенале дорогую камеру, выбирают эту D 90 в качестве «второго номера», потому что на ее долю приходится основная часть работы. Используя различные объективы, софт боксы, и внешние вспышки, вы добьетесь поистине качественных фотографий профессионального уровня.