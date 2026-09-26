Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H100 - обзор фототехники, подробное описание

В современной цифровой фотографии есть такое понятие – трэвел-зум. Так обозначаются универсальные, в определенной мере, объективы, покрывающие широкий диапазон фокусных расстояний и позволяющие фотографировать пейзажи, снимать портреты или заниматься макросъемкой. В частности, трэвел-зумы удобны в путешествиях – отсюда и название, так как позволяют фотографировать в быстроменяющихся условиях окружающей обстановки.



Сменные объективы вообще и трэвел-зумы в частности – удел профессиональных фотографов или, как минимум, людей, серьезно увлекающихся фотографией. А как же быть всем остальным, кто хочет получить хороший портрет или пейзаж, но не желает вникать в тонкости фотодела? В таком случае, наилучший выбор фотоаппарата, в таком случае, это – «ультразум», нечто среднее между компактным и зеркальным цифровым фотоаппаратом, фотокамера с несъемным светосильным объективом, имеющими широкий диапазон фокусных расстояний.

Одним из представителей «ультразумов» является новинка этого года – Sony Cyber-shot DSC-H100. Довольно простой в обращении цифровой фотоаппарат с минимум кнопок и большим светосильным объективом. Кроме широкого входного отверстия, объектив фотоаппарата имеет 21-кратный зум, что в эквиваленте 35-мм пленки дает фокусное расстояние от 25 до 525 мм. Достаточно широкий диапазон, позволяющий снять и удаленный объект, и портрет, и пейзаж – очень похоже на трэвел-объектив зеркальной фотокамеры.

Да, объектив в этом фотоаппарате – хороший. Но он будет бесполезен без качественного светочувствительного датчика. Поэтому, компанией Sony была разработана специальная технология изготовления матриц фотоаппаратов – Super HAD CCD, позволяющая снимать в более сложных условиях, чем это было раньше. Благодаря инновационным разработкам японских специалистов, которые уменьшили расстояние между пикселями датчика, повысилась чувствительность матрицы, что положительным образом сказалось на качестве фотоснимков.

Если прочесть практически любые рекомендации фотографа, то все они говорят о том, что нужно плавно нажимать на кнопку спуска и, по возможности, не пренебрегать штативом при фотосъемке. Особенно актуален этот совет при использовании переменного фокусного расстояния во время съемки – чем оно больше, тем сильнее заметна дрожь ваших рук и больше вероятность получить «смазанный» кадр. Но штатив есть не у каждого. Особенно – хороший штатив, который, к тому же – дорогой. Поэтому, практически все «ультразумы», и этот фотоаппарат в том числе, оснащены системой оптической стабилизации изображения. В последних фотокамерах, компания Sony использует собственную оптическую систему стабилизации изображения – Optical SteadyShot, которая обеспечит бритвенную резкость вашим фотоснимкам, даже при съемке удаленных объектов на максимальном фокусном расстоянии объектива.

Далеко не все отзывы профессиональных фотографов могут нести в себе положительную оценку фотокамеры Sony DSC-H100, но это легко объяснимо. Данный фотоаппарат рассчитан на аудиторию начинающих любителей или на тех, кто еще не настолько серьезно увлекающихся фотографией, что бы покупать дорогие зеркальные фотокамеры со сменными объективами. Минимум управляющих элементов на корпусе и обилие различных автоматических режимов – все это говорит о том, что фотоаппарат рассчитан на далеко не опытного фотолюбителя. Но это не значит, что те, кому будут интересны такие понятия как приоритет выдержки или диафрагмы, чувствительность или баланс белого не смогут реализовать свои возможности с этой фототехникой. В программном обеспечении камеры есть возможности ручного управления экспозицией и другими настройками. Для творческих личностей в фотоаппарате предусмотрены различные варианты постобработки снятых изображений; так же, предусмотрено более тридцати автоматических съемочных режима – съемка животных, панорама, портрет, пейзаж и другие.

Итак, для продвинутых фотографов-туристов необходим универсальный объектив – трэвел-зум, а для продвинутых туристов-фотографов наилучшим выбором будет фотоаппарат «ультразум». Например, Sony Cyber-shot DSC-H100 купить может тот, кто готов носить с собой не «мыльницу» с объективом – «дырочкой», а довольно объемный фотоаппарат. Будущий владелец этой фотокамеры не хочет изучать в подробностях фотодело, но видит, насколько качественные получаются снимки и хочет при минимуме затрат получить качественные кадры не только в пределах квартиры, но и на большом расстоянии от объекта съемки – эдакий трэвел-зум для начинающих.