Купить фотоаппараты Canon: POWERSHOT, IXUS: цена, обзор, фото. Интернет-магазин фотоаппаратов Котофото

В каждой цифровой камере Canon используются инновационные технологии и оптика, основанные на более чем 70-летнем опыте, что гарантирует прекрасный результат в любое время.

Компактные цифровые камеры Canon сочетают стильный дизайн с простотой эксплуатации. Большой набор функций позволит Вам делать прекрасные снимки; при этом данные функции заключены в компактный и стильный корпус.

Фотоаппарат POWERSHOT

Идеальная фотокамера - это та, которая превращает процесс фотосъемки в настоящее удовольствие вне зависимости от Вашего опыта. От простых камер до изысканных моделей с мощным зумом и возможностью полностью творческого управления - линейка доступных фотоаппаратов PowerShot позволит реализовать свои возможности каждому пользователю. Расширяйте свои возможности с помощью аксессуаров, таких как выносные вспышки и телеконвертеры.

Фотоаппарат IXUS

Почувствуйте вкус современной классики. Уникальный стиль фотоаппарата IXUS дополняется новейшими достижениями в области обработки изображений: от мощных процессоров, обеспечивающих насыщенные, свободные от искажений фотоснимки, до технологий, которые доводят Ваши фотографии до совершенства.

Система HS

В моделях IXUS 300 HS, IXUS 1000 HS, Power5hot G12 и PowerShot S95 используется новая система Canon HS , представляющая собой сочетание высокочувствительной матрицы и процессора DIGIC4, которые позволяют достигать прекрасных результатов съемки даже в условиях слабого освещения. В дополнение к новейшим технологиям производства матриц, позволяющим получить изображение с низким уровнем шумов, увеличенный размер каждого из 10 МП расширяет динамический диапазон снимка, благодаря чему вы получаете более четкие и качественные снимки.

Режимы на все случаи жизни

Взять управление в свои руки или предоставить это камере - решать Вам. Режим Smart Auto в сочетании с технологией распознавания пространства кадра позволит Вам улучшить качество изображения во многих ситуациях, при этом специальные режимы помогут легко снимать различные объекты: от фейерверков до заснеженных пейзажей.

Забудьте о размытых кадрах

Для предотвращения размытия снимков, вызванного дрожанием камеры, большинство компактных цифровых камер Canon оснащены оптическим стабилизатором изображения Canon. В этом стабилизаторе применяются современные датчики вибрации, которые автоматически распознают и компенсируют движение камеры. Во многих моделях реализована четырехступенчатая система стабилизации (в два раза более производительная, чем многие другие системы) для борьбы с эффектом размытия даже в условиях недостаточной освещенности. Динамический оптический стабилизатор Canon компенсирует движения пользователя в режиме съемки видео. Благодаря возможности регистрации и компенсации низкочастотных колебаний, возникающих, например, при ходьбе, такая технология позволяет снимать видео со значительно более устойчивым изображением. Помимо этого в моделях PowerShot G12 и PowerShot S95 используется технология гибридной стабилизации Hybrid IS для увеличения эффективности оптической стабилизации изображения в режиме макросъёмки. Hybrid IS борется с линейным смещением камеры и с угловым движением - именно эти два фактора оказывают наибольшее влияние на качество снимка при большом увеличении.

Съемка видео в формате HD

Большинство моделей Canon предлагают функцию съемки видео высокой четкости с разрешением 720р, при этом камера IXUS 1000HS обеспечивает съемку в формате Full HD (1080р) и запись стереозвука. Просмотр результатов съемки также выполняется очень просто благодаря разъему HDMI для непосредственного подключения камеры к совместимому телевизору.