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Зеркальная камера CANON 600D - обзор, подробные характеристики.
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Зеркальная фотокамера Canon EOS 600D является  полупрофессиональной моделью, которая создана специально для начинающих фотографов, и обладающая функцией записи видео с очень высокой четкостью. Для повышения качества снимков компания Canon  оснастила данное изделие современными фирменными технологиями. Имеющийся набор автоматической съемки позволит новичкам все свои творческие задумки воплотить в реальность и при этом получить великолепные снимки в формате Full HD. В наличии имеется руководство по функциям, которые позволят пользователю очень подробно ознакомиться с камерой, и в дальнейшей работе  развить в себе новые умения и навыки и кроме этого подробно изучить описание Canon EOS 600D. Непревзойденный ассортимент вспышек Speedlit, объективов EF, и многих других аксессуаров система EOS станут  ключом к идеальным снимкам в любых ситуациях.

Canon 600D

Основные достоинства фотоаппарата CANON EOS 600D

  • Уникальный датчик CMOS с 18 млн. пикселов, который позволяет в реальность осуществлять  самые четкие и ясные снимки, передавать на фото самые мелкие детали. Благодаря такому высокому разрешению есть возможность в крупном формате печатать необходимые фотографии, и кроме этого вырезать нужные части снимков для того, чтобы создать новые композиции
  • Дисплей данного устройства поворотный, поэтому фотографировать  будет удобно и комфортно
  • Интеллектуальный сценарный режим позволяет детально проанализировать каждую сцену, выбрать оптимальные настройки камеры, при этом предоставляя фотографу сосредоточиться на тех элементах, которые в действительности важны для фотографии.
  • Чувствительность ISO 100 – 6400,кроме этого  есть возможность увеличить ее до  ISO 12 800, что позволит даже в условиях слабого освещения, без использования вспышки сделать качественные фотографии.
  • 14-битная обработка изображения, обеспечивающая отличную передачу цвета, а так же плавные переходы полутонов и контроль цифрового шума.
  • Имеющаяся технология Video Snapshot разрешает соединять в едино видеоролики, которые имеют длительность 2, 4 или 8 секунд, при этом создается  впечатление профессионального монтажа, а Movie Digital Zoom  дает т возможность увеличить в  3-10 изображение.
  •  Разнообразные творческие эффекты, в виде эффекта игрушечной камеры, миниатюры «рыбьих глаз» и многих других можно применить к файлам форматов Raw и JPEG.
  • EOS 600D совместима со всеми аксессуарами и объективами  EOS: с устройствами дистанционного управления, и с более чем 50-ю объективами,   заслужившими большое доверие многих  профессиональных фотографов.
  • Режим видеосъемки Full-HD EOS
  • На экране имеется руководство по функциям
  • Имеется встроенное беспроводное устройство, которое позволяет управлять вспышкой

В комплекте поставки устройства имеется: аккумулятор, камера, USB кабель, зарядное устройство, аудио / видео кабель, широкий ремень, инструкция по эксплуатации.

Камера Canon  600D является  достаточно универсальной  и позволяет работать в любых жанрах, при этом включая съёмки  видеороликов  профессионального качества. Даже в морозные дни имеющийся в наличии аккумулятор позволяет произвести огромное количество снимков без подзарядки.

Canon 600D

Купить камеру Canon EOS 600D можно в нашей компании по самым доступным ценам. Мы гарантируем высокий сервис обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. При необходимости наши консультанты помогут вам разобраться в конструкции и основных функциях данного устройства, что в дальнейшем поможет правильно использовать фотоаппарат. Благодаря данному устройству  можно будет запечатлеть самые яркие и запоминающиеся моменты, при этом довольствоваться высоким качеством изображений.

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