Домашние массажёры в онлайн-гипермаркете КотоФото

Домашние массажеры для глаз, шеи, тела и ног



После долгого дня непременно хочется снять стресс и усталость в теле, а по салонам красоты и профессиональным массажистам на неделе не находишься и дорого, и времени нет. Идеальными спутниками нашей жизни в такой ситуации становятся домашние массажеры, которые всегда под рукой. О том, какие типы домашних массажеров бывают, на какую зону массажа они рассчитаны мы сегодня и поговорим с вами.

Массажер для глаз Gezatone iSee380

Снять отечность, усталость с глаз можно с помощью этого аппарата, работающего на вибромассаж и вакуумный массаж. Французский бренд Гезатон специализируется на производстве массажеров для красоты тела и восстановления мышц после тяжелого трудового дня. Эту модель стоит рекомендовать всем тем офисным сотрудникам, которые много времени проводят возле компьютерного стола и смотрят часами в монитор. Массажер работает как от батареек, так и от аккумуляторов, а также и от сети. Выполнен из пластика. Главной особенностью этого массажера можно считать функцию восстановления зрения , снятие отеков и синяков, если таковые имеются. Отдельно рекомендовано его использование тем, кто стремится избавится от мимических морщинок. У аппарата 10 программ воздействия для восстановления мышечной активности. Эти программы основаны на методе высокочастотной вибрации, с помощью программы можно выбирать ее частоту. Самый интенсивный вибромассаж осуществляется на 10 программе, он снимает спазм мелких мыщц и улучшает работу сосудов. Начальные программы дают легкую релаксацию. В массажере имеется музыкальный режим и во время восстановления можно слушать приятные мелодии с помощью наушников, входят в комплектацию. Массажная маска оснащена пультом управления и облегчает выбор программ от ИК-прогрева в 2 режимах до пневмомассажа на улучшение лимфотока.

ПЛЮСЫ

Эффективный массажер для избавления от мимических морщин и снятия отечности и усталости вокруг глаз.

Комплектация от пульта управления до наушников для прослушивания приятной музыки.

МИНУСЫ

Из-за резинки при надевании могут цепляться волосы и доставлять дискомфорт и болезненные ощущения, что во время массажа не предполагается, но это у большинства производителей массажеров для глаз, такой способ фиксации массажной маски.

Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142

Этот массажер предназначен для ухода за кожей лица. С помощью вибрации и инфракрасных лучей достигается непревзайденный результат. Ионный массажёр Брадекс в разы дешевле аналогов, что не может не радовать. Он улучшает состояние кожи лица, приводит в порядок внешний вид и обеспечивает прекрасное самочувствие его обладательнице. В комплектацию входит сам массажер, сетевой адаптер и подставка для зарядки. Удобная форма позволяет его уверенно держать в руке и легко использовать. На самой рукоятке размещается панель управления, где можно выбрать один из 4 режимов работы: лифтинг, питание и увлажнение, очищение. Отличие по функционалу понятно из названий, что касается работы самого прибора при разных режимах, то отличие происходит по частоте подачи импульсов напряжения на активный электрод. Также при включении разных режимов могут подключаться вибромассаж и инфракрасная функция, которая способствует заживлению кожных покровов. В целом стоит отметить , что данный массажер относится к разряду массажеров для лица с комплексной терапией отрицательными ионами, микромассажем и инфракрасным спектром. Комплексная терапия отрицательными ионами сравнима со струями водопада, ниспадающими в озеро. Также сравнивается с такими природными явлениями как прибой или молния. После них воздух становится чище и людям легче дышать. Так и тут отрицательные ионы еще называют воздушными витаминами, они оказывают положительное воздействие в целом на организм, на продолжительность жизни влияют, это своеобразные элементы долголетия. Поступление электротоков в глубинные слои кожи обеспечивает сияющий эффект для вашей кожи.

ПЛЮСЫ

Простой и компактный

Легкий и эффективный

Эффект и свежесть лица

4 действия в одном

Недорогой.

МИНУСЫ

Красота достигается лишь при ежедневном использовании, как минимум по 15 минут в день работы с прибором.

Нельзя стирать.



Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012)

Этот массажер предназначен для шеи и плечевого пояса. При этом его стоит отнести к категории универсальных, благодаря его форме и конструкции Краген можно легко использовать для массажа также живота, поясницы, икроножных мышц и стоп. Исключение составляет лишь лицо, да и то при желании его можно приложить к щёчкам. В целом это отличный мануальный массажер, выполненный в черной гамме с универсальной зоной применения. Качественный глубокий 3D массаж обеспечивают ролики. Их увеличенная траектория движения поможет снять усталость, а также позволит реализовать акупунктурный массаж активных точек на теле. Работает от сети, а не от батареек. Также может работать от автомобильного прикуривателя, что удобно для использования во время остановок в длительном путешествии. Имеется таймер. Его применение на постоянной основе обеспечивает отличное самочувствие и прекрасное настроение.

ПЛЮСЫ

Плотное прилегание к массируемым зонам.

Автоматическое взаимодействие с телом, не механический способ массажа.

СВОБОДНЫЕ РУКИ БЛАГОДАРЯ УДЛИНЕННОЙ НАКИДКЕ.

Компактный 18 на 14 см

МИНУСЫ

Нет функции постукивания.

Слабенький нагрев.

При работе роликов может поскрипывать пенопласт.

Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b

Данный массажер предназначен для тела и в первую очередь рекомендован для тех, кто хотел бы похудеть. Рекомендуется не просто делать массаж, но в этот период также соблюдать диету и заниматься гимнастикой. Зоны для массажа определены производителем: это бедра, ягодицы, руки, ноги и талия. Питание только от сети. Расслабляющее воздействие обеспечивает вибромассаж с двумя режимами. Это автоматический и ручной режим управления. Вибрация заставляет сокращаться мышцы до 50 раз в минуту, такое интенсивное воздействие эффективно укрепляет мышцы тела. Сама панель управления режимами расположена на дистанционном пульте, что удобно для управления.

ПЛЮСЫ

Простота использования.

Избавляет от целлюлита и лишнего веса.

Вибромассаж в 2 режимах.



МИНУСЫ

Не работает от батареек и аккумуляторов.

Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный

Данный массажер полностью оправдывает свое название и оказывает ощущения блаженства для ног. Это достаточно габаритный прибор длиной в 64 см, но так и должно быть для комфортной постановки стоп и эффективного массажа. Придется поискать должное место для него в доме, чтоб можно было легко убрать и в тоже время оперативно достать. Такой массажер станет отличным подарком для парикмахеров, работников розничной торговли и для всех тех, кто много стоит на ногах по долгу службы. Благодаря 4 программам для массажа ног можно снять отек ног, а также избавится от венозного застоя крови. Это 4 программы автоматического роликового массажа. Они выставляются либо с пульта, либо на встроенной в массажер панели. Программы помогут выбрать интенсивность и скорость массажа. Массаж воздействует на биологически активные точки и стимулирует кровообращение. Вибромассаж взаимодействует с активными точками на стопах, которые помогут восстановиться и снять усталость. Благодаря регулировки уровня наклона не останется болевых ощущений по периметру всей стопы и легко восстановится кровообращение. Удобный дисплей размещен на передней панели корпуса массажера, легко использовать и без инструкции. Имеется кнопка включения, автоматический и мануальный режим управления, можно управлять скоростью массажа. Для удобной санации чехлы в области постановки ног крепятся на молнию.

ПЛЮСЫ

Эффект здоровых ножек и снятие усталости.

Возможность наслаждаться массажем или читать книгу, работает автоматически.

МИНУСЫ

Габаритный.

Дороже аналогов.

Выводы:

Массажер для глаз Gezatone iSee380 хорош для людей, кто много времени в силу работы проводит у компьютера, помогает избавиться от песка в глазах.

Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - это молодость и эластичность вашей кожи, если у вас хватит терпения каждый день по 15 минут делать массаж.

Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012) хорош во время длительных поездок, так как снимает усталость благодаря акупунктурному массажу на болевые точки.

Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b укрепляет мышцы тела.

Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) нужен всем, кто много времени проводит на ногах, помогает избавится от венозного застоя крови.