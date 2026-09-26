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Профессиональный зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II обеспечит идеальные снимки в любых ситуациях
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Зеркальная фотоаппарат Canon EOS 5D является  профессиональной моделью, которая обладает функцией записи видео с очень высокой четкостью. Снимки благодаря этому устройству отличаются высокой четкостью и яркостью, так как компания Canon  оснастила его самыми современными фирменными технологиями. В наличии имеется руководство по функциям, которые позволят пользователю очень подробно ознакомиться с камерой, и в дальнейшей работе  развить в себе новые умения и навыки и кроме этого подробно изучить описание Canon EOS 5D Mark II. Непревзойденный ассортимент вспышек, объективов, и многих других  универсальных аксессуаров система EOS станут  ключом к идеальным снимкам в любых ситуациях.

Canon EOS 5D Mark II

Основные преимущества Canon  5D Mark II:

- Наличие полнокадрового датчика позволяет получить наилучшие результаты при творческих съемках, усовершенствованные же пиксели способствуют минимизации шумов, что делает фотографии максимально четкими и яркими.

- Canon 5D Mark содержит в себе DIGIC 4, который позволяет получить отличную  передачу цветов, а так же точные и ясные переходы полутонов. Благодаря данному устройству обеспечивается моментальная готовность камеры к активной  работе  сразу после включения.

- Высокие значения ISO. Данное изделие предусматривает высокое значение ISO до 6400,поэтому появляется возможность снимать с рук даже при низкой освещенности в помещении или на улице. При ночных съемках, когда нежелательно использовать вспышки, значение ISO есть возможность увеличить до очень большой величины - 25600.

- EOS 5D Mark II предоставляет уникальную возможность, это снимать видеоролики в многофункциональном формате Full HD. Видео можно снимать на карту памяти и при этом сохранить возможность фотосъемки.

- Фотоаппарат  позволяет проводить непрерывные съемки с высокой  скоростью, равной  до 3,9 кадров в секунду.

- Точность автофокусировки очень высока, используются 9 произвольных точек

- Данное устройство имеет встроенную систему защиты от пыли, при этом данная система включает 3 способа: механизм очистки датчика, встроенный в устройство; снижение накопившегося количества пыли внутри самого устройства; уникальная возможность установления сосредоточений пыли с использованием  ПО Digital Photo Professional .

- Дизайн устройства является довольно прочным и компактным. Надежность достигнута за счет изготовления конструкции из магниевого сплава. Наличие специальных функций защиты от окружающей среды, надежного затвора позволяют проводить съемки, как в студии, так и за ее пределами.

- Имеющиеся пользовательские установки разрешают быстро переключаться от одной комбинации к другой. Они идеальны для фотографов, снимающих в различных жанрах. Камера сама по себе совместима  со всеми аксессуарами, часто используемыми вспышками EX, объективами серии EF.

- В фотоаппарате данной марки  установили  режим Creative Auto. Этот режим позволяет  контролировать  основные опциями камеры, сконцентрировавшись на творческой работе.

Камера   Canon EOS 5D Mark это универсальная установка, с помощью которой можно  работать в любых жанрах, при этом включая съёмки  видеороликов  профессионального качества. Даже в морозные дни имеющийся в наличии аккумулятор позволяет произвести огромное количество снимков без подзарядки.

Canon EOS 5D Mark II

Купить камеру Canon EOS 5D Mark II    можно в нашей компании по самым доступным ценам. Мы гарантируем высокий сервис, а так же  индивидуальный подход к любому  из  клиентов. При необходимости наши консультанты помогут вам разобраться в конструкции и основных функциях данного устройства, что в дальнейшем поможет правильно использовать фотоаппарат. Благодаря данному устройству  можно будет запечатлеть самые яркие и запоминающиеся моменты, при этом довольствоваться высоким качеством изображений.

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