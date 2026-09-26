Недорогие, но хорошие планшеты 2017 года: обзор востребованных моделей

Буквально несколько лет назад планшетный компьютер был скорее развлекательным устройством для игр, серфинга и несложных задач. Его преимущества – компактность, сенсорное управление и возможность носить эту технику с собой, однако для серьезных расчетов и работы использовали ноутбуки и стационарные ПК. Сейчас индустрия резко изменилась в лучшую сторону, поскольку мощности устройств, даже недорогих, теперь вполне достаточно для широкого спектра задач. Встает закономерный вопрос: какими критериями руководствоваться, чтобы купить дешевый планшет с хорошей производительностью?

Для начала представим себе сферу применения: игры, мультимедиа, работа с документацией, таблицами, дизайн и так далее. На основании этого подыскиваем оптимальную модель в диапазоне до 200$. Именно этот ценник оптимален для дешевых, но надежных продуктов.

Правильный выбор недорогого планшета

Для начала лучше забудьте о дизайне – это сугубо индивидуальный параметр. Руководствуйтесь такими параметрами:

размер дисплея, разрешение и тип матрицы;

процессор;

материал корпуса;

емкость батареи;

объем оперативной и постоянной памяти;

версия операционной системы;

возможности беспроводных коммуникаций.

В этом обзоре не будет упоминаться техника Apple ввиду высокой стоимости продуктов даже в минимальной комплектации, поэтому ориентируемся на модели, работающие на Android.

Дисплей

Первое, на что обращают внимание – диагональ. Она разнится от 7” до 10” и выше. Первый вариант компактен, хорош в качестве электронной книги, устройства для чтения почты и простых (так называемых казуальных) игр. Варианты на 8-9” уже позволяет относительно комфортно работать с документами, таблицами и интернет-файлами. Модели с панелью на 10 дюймов уже приравнивают либо к сверхкомпактным лэптопам, либо к нетбукам. Зачастую к ним можно подключить клавиатуру, тем самым расширяя функционал. Однако платить приходится весом и габаритами, что не всем подходит.

Что касается соотношения сторон, то здесь нет однозначных предпочтений. Варианты 16:9 (16:10) хороши для видео и игр, а вот девайсы 4:3 более комфортны для серфинга, чтения книг и документов.

Матрица предпочтительнее IPS ввиду широких углов обзора и отличной цветопередачи. Сейчас эта технология стремительно вытесняет устаревшие TN и TFT аналоги, которые давно исчерпали свой потенциал. К слову, разрешение лучше не менее 1024х600 для 7” и 1280х720 для 9-10”. При меньшем значении картинка будет скудной и с отчетливо заметными пикселями.

Процессор

При желании купить недорогой но хороший планшет обратите особое внимание на его мощность. Рассматривать будем варианты от MediaTek, потому как Quallcomm устанавливаются на более дорогие варианты. Сразу скажем, что разница лишь в дополнительных технологиях, которыми большинство наверняка пользоваться не будет.

Варианты с 2-мя ядрами не отличаются высоким быстродействием в сложных программах, поэтому лучше минимум 4-ядерные варианты, а еще лучше все 8. Пусть у них будет невысокая частота, но это компенсируется многопоточностью, что гарантирует стабильную работу устройства даже в мультизадачном режиме. Вы сможете переключаться между приложениями за секунды, не дожидаясь перезагрузки программ. Да и фильмы в FullHD будут воспроизводиться на ура, как и большинство не сложных игр.

Автономность и количество памяти

Здесь не будем вдаваться в дебри и скажем просто: чем больше – тем лучше. Лучшие бюджетные планшеты 2017 года уже давно оснащены 2 ГБ ОЗУ и постоянным хранилище на 8/16 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Этого набора достаточно для стабильной работы без постоянных размышлений о нехватке памяти для скачивания того или иного приложения. Покупая устройство, думайте о комфорте использования в первую очередь.

Оптимальная емкость аккумулятора для 7” моделей составляет около 3000 мАч, когда для 9-10” аналогов этот параметр выше еще на 1000 мАч. Автономности достаточно для просмотра 3-4 фильмов в FullHD, 8-10 часового серфинга или многочасовой игровой сессии.

Операционная система

Многие пользователи понятия не имеют, какая версия Android установлена на их планшете. Но если присматриваете новое устройство, то лучше покупайте модель на Android 5.1, не ниже. Эта ОС относительно свежая и актуальная. Заранее уточните возможность обновления «по воздуху» до версии 6.0 и, что еще лучше, 7.0. Так вы получите наиболее актуальные настройки для работы с современным контентом, отличную оптимизацию и ряд прочих полезных программных возможностей.

Остальные элементы вроде камеры, сканера отпечатков, GPS/ГЛОНАСС, стереодинамиков и материалов корпуса – сугубо индивидуальны. Кому-то крайне важна возможность 3G/LTE подключения, олеофобное покрытие и автофокус. Другие сделают выбор в пользу высокой контрастности, хорошей автономности и металлического корпуса. Здесь все на ваш вкус.

Какой недорогой планшет купить в 2017 году?

А теперь представляем лучшие бюджетные планшеты, рейтинг которых проверен выбором покупателей в нашем интернет-магазине. Возможно, здесь вы выберете свою оптимальную модель. Список включает 5 устройств:

Lenovo Tab 3 TB3-730X 16Gb LTE;

Lenovo Tab3 8 Plus TB-8703X;

Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite;

Digma Optima Prime 2 3G;

Digma Plane 1601 3G.

Lenovo Tab 3

Китайский бренд выпускает отличную технику по соотношению цена/производительность. Данная модель отлично подходит для любителей активного образа жизни, поскольку имеет толщину всего 9 мм при весе в 260 г. Подойдет путешественникам, которые просматривают интернет-сайты и смотрят видео в дороге.

Его плюс – замечательная IPS-матрица с разрешением 1024х600 и отличной цветопередачей даже на ярком солнце и при любом угле обзора. Дополнительно имеется качественное защитное стекло и, традиционно для Lenovo, первоклассное олеофобное покрытие, не собирающее отпечатков.

Его «сердцем» служил 4-х ядерный процессор, ответственный за быстродействие. На борту установлен Android 6.0, полностью оптимизированный для длительной работы и развлечений. Отличная реализация многозадачности полностью избавляет от лишних ожиданий.

Lenovo Tab3 8 Plus

Это второй представитель бренда в нашем списке. Данный планшет наиболее производительный среди представленных, ведь его основа - 8-ядерный Quallcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ ОЗУ. Такие характеристики уже вызывают уважение.

8” матрица с FullHD разрешением радует великолепной картинкой, которую предоставляет технология IPS. Заметим, что экран дополнительно улучшен специалистами Lenovo для достижения максимальных результатов. Все цвета предельно реалистичны и изображение выглядит действительно живым.

На память также не поскупились, оснастив гаджет хранилищем на 16 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Любители фото- и видеосъемки обрадуются двум модулям камер на 8 и 5 МП соответственно. Ну а батареи на 4250 мАч с лихвой хватит для целого дня активного использования устройства.

Samsung Galaxy Tab 3

Детище ведущего производителя мобильной электроники нельзя обойти стороной. Малогабаритный и удобный во всех смыслах планшет станет вашим основным гаджетом для знакомства с новостями, общения, чтения и не только.

Его преимущества - тонкий корпус, внушительный аккумулятор на 3600 мАч и качественный 7-дюймовый экран с разрешением 1024х600, улучшенный фирменными технологиями от Samsung для получения идеальной картинки.

4-ядерный процессор T-Shark, работающий на 1,3 ГГц, обеспечивает отличную мультизадачность в повседневных приложениях и при работе браузеров и мессенджеров. Он не создан для тяжелых игровых сессий, но простые казуалки запустит с легкостью.

Кому-то объем памяти в 8 ГБ может показаться малым, но этот недостаток устраняется слотом для microSD карт до 32 ГБ включительно. А список беспроводных возможностей можно продолжать очень долго. Отличный бюджетный вариант.

Digma Optima Prime 2

Пожалуй, наиболее «скромный», при этом самый дешевый представитель списка. Модель обладает выдающимся для такой стоимости IPS-экраном на 7 дюймов с разрешением 1280х800. Подобная плотность на таком дисплее гарантируют замечательную картинку без малейшей зернистости даже при скрупулезном рассмотрении вблизи.

Основой устройства служит 4-ядерный SoC от Spreadtrum, работающий на частоте в 1,2 ГГц. Дополнительно за графику отвечает проверенный временем ускоритель Mali-400 MP2, способный с легкостью обрабатывать практически любой HD-контент, включая картинки, фотографии, видео и несложные игры.

Широкий набор беспроводных интерфейсов даёт возможность поддерживать связь с друзьями и знакомыми из любой точки. Главное – включить при этом Wi-Fi. Любители видеосвязи обрадуются фронтальной камере на 0,3 Мп. Пусть она не способна передать идеально четкую картинку, но для связи с близкими этого будет вполне достаточно. Этот планшет — отличный недорогой подарок своим родственникам.

Digma Plane 1601

Еще одно детище компании Digma, предлагающее уже более серьезную комплектацию и 10” исполнение с разрешением экрана 1280х800 пикселей. Такое пространство при соотношении 4:3 позволит придумать несколько десятков сценариев использования устройства. Эта модель - большой, практичный и многофункциональный «комбайн».

«Сердцем» служит чип MT8321 от известного китайского бренда MediaTek. 4 ядра с частотой 1,3 ГГц обеспечат максимально плавную работу фоновых задач, приложений и браузера с несколькими открытыми вкладками. Дополнительно для этого используется 1 ГБ ОЗУ и хранилище на 8 ГБ, расширяемое еще на 128 ГБ благодаря картам памяти.

Если вы боитесь за автономность, то в этом случае можете быть спокойны. Здесь установлен внушительный даже по меркам планшетов аккумулятор на 5000 мАч, позволяющий использовать устройство в течение всего дня с активными беспроводными модулями и встроенными динамиками.

Это далеко не весь рейтинг планшетов, актуальный на 2017 год, однако данные модели отлично зарекомендовали себя на рынке, обладают современными характеристиками и низким ценником, что весьма немаловажно.

Вам остается лишь выбрать подходящую модель, учитывая свои пожелания.