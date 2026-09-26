Автохолодильник в дорогу!

В любое время года: и зимой, и летом сумка-холодильник будет незаменима для людей, которые следят за свежестью продуктов и заботятся о правильном питании. Собираетесь ли вы в магазин, планируете ли пикник на лужайке, едете на дачу или запланировали глобальное путешествие, автохолодильник станет для вас незаменимым помощником в пути.



Автохолодильник Starwind CF-129 29л 48Вт синий/серый идеален для дальних поездок, с ним можно отправится на пикник с малышами в парк.

Это вместительный однокамерный холодильник на 29 л, выполнен из прочного пластика и не дает сколов. Его объема достаточно не только для легкого ланча на природе, но и для многодневного привала. Имеется ручка для переноски. Работает от бортовой сети автомобиля 12 В. Процесс охлаждения реализуется на 18 градусов от температуры окружающей среды. Автохолодильник может стать замечательным перевозчиком продуктов и напитков для дальних поездок. Высококачественный пластик гарантирует долгий срок службы и высокий стандарт изоляционных свойств. Внутри состоит из одной секции. Наполнитель из пеноматериала, способен поддерживать температуру без подачи электроэнергии. Крышка фиксируется и плотно прилегает , обеспечивая тем самым максимально долгое сохранение температурного режима. В корпус автохолодильника вмонтирован термоэлектрический преобразователь Пельтье, именно с его помощью и происходит охлаждение на 18 градусов от окружающей среды. Просто моется после использования. Благодаря своему покрытию не оставляет запахов пищи.

ПЛЮСЫ

Вместительный и при этом вполне компактный

Нет ничего лишнего.

Потребляемая мощность 45 Вт.

Поддерживает температуру без подачи электроэнергии.

МИНУСЫ

Нет возможности подзарядки от обычной бытовой сети.

Быстро разряжает аккумулятор.

Представьте, что вы находитесь на рыбалке несколько дней. Понятно, что это не вариант на привале поддерживать температурный режим в автохолодильнике с помощью прикуривателя. Для таких случаев рекомендуется использовать аккумулятор холода Thermos 401564 0.4л. Он приобретается отдельно, но стоит своих денег. Этот аккумулятор можно использовать многократно, он легко моется, пластик не впитывает неприятных запахов, той же рыбы. Прямоугольная форма позволяет его легко разместить в ёмкости автохолодильника.



Термохолодильник Mystery MTC-24 blue к сравнению.

Это термоэлектрический холодильник чуть меньшим объемом. Он рассчитан на 24 литра. Работает также от прикуривателя на нагрев и охлаждение. В отличие от первой модели данный автохолодильник работает также от сети 220 вольт. Холодильник вполне компактный легко встанет в багажник любого авто. Пластиковая ручка служит не только для переноски, но работает также как защелка, предотвращающая незапланированное открытие холодильника. Сама крышка обеспечивает плотное прилегание, а при необходимости ее можно просто снять для санации аппарата или удобства доставания продуктов. На крышке размещены охлаждающие элементы. Имеется перегородка для деления отсека на две части. Кнопки включения, переключения на режим питания от сети или прикуривателя расположены на крышке. Там же расположен переключатель режимов на холод и тепло. При охлаждении загорается зеленая лампочка, при нагреве красный индикатор. Максимальное охлаждение при включенном в сеть режиме -/ 14-16 градусов от окружающей среды. Гарантия 1 год.



ПЛЮСЫ



Работает как от прикуривателя, так и от сети.

Имеет съемную крышку, что важно для качественной санации.

Выполнен из качественного пластика



МИНУС



Чуть менее вместительный в сравнении с первой моделью 24/29



