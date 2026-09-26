Купить планшет Asus nexus 7: обзор, цена, фото

Выпуском обновленной версии семидюймового планшета Nexus 7, компания Asus окончательно развеяла сомнения тех, кто не знал, нужен ли им планшет вообще. При вполне демократичной цене, данная модель, по многим характеристикам, обогнала iPad mini.

Больше пикселей

Первое, что бросается в глаза кроме слегка измененного дизайна, так это Retina дисплей. У него потрясающее разрешение, особенно для размера 7 дюймов — 1920 х 1200 пикселей, с плотностью 323 ppi. Непосредственно э1кран произведен компанией Japan Display Inс, имеет хороший запас яркости и широкий угол обзора. При этом его использование никоим образом не повлияло на энергопотреблении всего аппарата в целом. Большинство тестов беспристрастно показали, что экран asus nexus 7, по многим параметрам качественнее, чем у iPad mini.

Внешний вид

Легкое изменение дизайна планшета, пошло ему на пользу. Он стал еще легче, приятнее в тактильных ощущениях.

Блок камер (их две, задняя — разрешением пять мегапикселей) смещен к левому углу гаджета, если разместить его в ландшафтной ориентации. Кстати, горизонтальное нанесение на заднюю крышку надписи NEXUS и увеличенный размер панелей широкой стороны ненавязчиво указывают именно «ландшафтную» ориентацию расположения планшета в большинстве ситуаций.

Кроме micro USB, кнопок питания и качельки громкости управляющие элементы и разъемы на корпусе планшета отсутствуют. Исключение составляет версия с 3G – на левой, короткой стороне присутствует разъем для sim карты.

Общая масса гаджета слегка уменьшилась и даже не «дотягивает» до 300 грамм. Это весьма удобно при длительном использовании планшета, например во время чтении книг.

Внутренне содержание

Сердцем планшетного компьютера является четырех ядерный процессор Qualcomm APQ8064, с максимальной частотой работы 1,5 GHz. В помощь ему, за обработку графики отвечает Adreno 320, а объем встроенной памяти данного гаджета равен 2 гигабайтам.

Довольно неплохое оснащение – интерфейс всех современных игр воспроизводится плавно, без «замираний». Про обычные, не столь ресурсоемкие программы, нечего и говорить – полное отсутствие каких-то проблем.

Как уже было сказано, возможна различная комплектация устройства – только с wi-fi интерфейсом, или же с GSM/3G модулем. В работе wi-fi присутствует поддержка частотного диапазона 5 ГГц, установленный модуль Bluetooth, последней версии – четвертой, а модуль GSM / 3G поддерживает все возможные стандарты, включая WCDMA и LTE, и все диапазоны частот от 700 2600 МГц. Таким образом, коммуникационные возможности планшета – практически безграничны.

Система электропитания не выделялась бы из ряда аналогичных, если бы не поддержка беспроводной зарядки. Устройство поддерживает стандарт индукционной передачи энергии Qi, оснащено аккумулятором 3950 mAh и очень хорошо держит заряд в режиме ожидания.

Программное обеспечение

В планшете asus nexus 7 установлена новая версия операционной системы Android Jelly Bean 4.3. Ее внешние изменения практические незаметны – все новшества касаются нижнего уровня работы операционки. Так, в данной версии появилась возможность ограничить запуск приложения различными пользователями и улучшилась работа с оперативной памятью устройства.

Сам интерфейс остался практически без изменений. Необходимо отметить возросшее количество корректно работающих приложений под четвертой версией ОС.

Вывод

Во-первых, радует то, что asus nexus 7 купить можно практически за ту же сумму, сколько стоила предыдущая модель – производитель выпустил новые модели по старой цене.

Во-вторых, как видно из данного обзора, asus nexus 7 является, на сегодняшний день, практически идеальным устройством в своем классе. При достаточно компактных размерах, содержит полный набор телекоммуникационных интерфейсов, поддерживает все возможные протоколы беспроводной передачи данных, включая NFC, не «пасует» перед выполнением любых, по своей сложности, программ. Настоятельно рекомендуется к покупке!