Обзор смарт-часов Samsung Gear S3: Frontier и Classic версии

Привет всем любителям самых умных и самых современных гаджетов, призванных облегчить и украсить нашу жизнь! Сегодня поговорим об умных часах. А если конкретнее – о двух детищах корпорации Samsung: Gear S3 Frontier и Gear S3: Classic.

Могли ли мы подумать еще несколько лет назад, что наручные часы научатся звонить, прокладывать маршрут, проигрывать музыку, считать шаги и калории и многое другое? Вот эта маленькая штучка на руке? Ну разве что работать вместо нас они пока не умеют, хотя благодаря встроенным приложениям способны помочь и в работе! А сегодня умные часы приобретают себе все больше и больше людей, которым важно всегда оставаться на связи, даже в ситуациях, когда нет доступа к смартфону (ну или просто неохота доставать эту лопату из кармана!).

Вести активный образ жизни, при этом всегда имея доступ к важным приложениям и возможность отслеживать состояние своего организма теперь возможно, если у вас на руке смарт-часы. Итак, давайте наконец знакомиться с этими чудо-гаджетами и их поразительными умениями. Представляем обзоры часов Samsung Gear S3, выполненных в двух разных стилях.

Часы Samsung Gear S3 Frontier: обзор и важные преимущества

Высокая надежность, стильный современный дизайн, прочный корпус из нержавеющей стали с защитой от ударов, влаги и экстремальных температур – вот первые преимущества, с которыми мы знакомимся, только взяв эти часы в руки. Рифленый безель с лазерной гравировкой – не только дизайнерский элемент, но и удобный способ управления устройством.

Gear S3 Frontier – удивительно гармоничное сочетание традиционных классических часов и инновационного высокотехнологичного устройства. Особенно важно для удобного использования то, что часы способны работать на одном заряде батареи до четырех дней, лишая своего обладателя необходимости нервно искать зарядку в самый неподходящий момент.

Особый восторг вызывает постоянно активный полноцветный экран часов: он практически не отличается от настоящего циферблата! А дизайн экрана можно выбрать самостоятельно на свой вкус из 15 встроенных вариантов или из множества других, загруженных из Galaxy Apps. Еще одно внешнее достоинство – к этим часам подойдет абсолютно любой стандартный ремешок, то есть можно выбрать не только из фирменных ремешков Samsung, но и подобрать оптимальный вариант, подходящий к стилю своего владельца, среди предложений множества других фирм. Возможность уникализировать свои часы – еще одна причина, по которой Gear S3 Frontier выбирают противники «шаблонных» аксессуаров.

Часами можно без проблем управлять даже в перчатках или влажными руками. Вращением безеля вправо или влево можно контролировать уведомления, настраивать громкость, отвечать на телефонные вызовы. Gear S3 Frontier вполне смогут заменить смартфон: благодаря встроенным микрофону и динамику часы умеют совершать и принимать вызовы, прослушивать голосовые сообщения, показывать напоминания. А встроенный аудиоплеер позволит в любое время и в любом месте насладиться любимыми треками: 4 Гб памяти вместят огромный плейлист!

Чтобы потеряться в незнакомом месте с часами Gear S3, надо очень постараться! GPS-модуль поможет вам проложить оптимальный путь, вычислить расстояние до той или иной точки и даже найти по пути нужные заведения. Встроенный барометр непрерывно отслеживает обстановку и заранее предупредит об изменениях маршрута. А спидометр и альтиметр часов выполняют мониторинг скорости движения и высоты, на которой обладатель часов находится в данный момент. В случае экстренной ситуации тройное нажатие кнопки «Домой» оповестит ваших близких (список контактов выбирается заранее) о вашем местоположении в режиме реального времени.

Часы поддерживают более десятка тысяч приложений, которые легко скачать на свое устройство, зайдя в Galaxy Apps прямо с экрана часов. Погода, навигация, онлайн-переводчик, голосовые заметки, сервисы заказа такси и многое другое теперь доступны на вашем запястье!

Ну, расхвалили, – скажете вы. И это только одна модель. А что же сказать о второй?

Часы Samsung Gear S3 Classic: обзор и ключевые характеристики модели

А сказать можно то, что они обладают всеми теми же функциями и преимуществами, что и модель Frontier, но имеют одно важное НО! А именно – строгий классический дизайн. Согласитесь, яркие часы футуристической наружности хорошо будут смотреться на молодежи с одеждой свободного спортивного стиля. Но полезные функции смарт-часов могут понадобиться и деловым людям в строгих костюмах или элегантных платьях, и просто любителям сдержанной классики.

Для таких клиентов Samsung и создал модель Gear S3 Classic – уникальное сочетание современных технологий и «умной» начинки с классическим дизайном. Кнопки устройства внешне неотличимы от классических заводных головок. Так же как и у Frontier, для модели Classic доступны разные дизайны циферблата, которые можно менять по своему вкусу, также возможно подобрать любой ремешок под каждый конкретный наряд.

Часы Gear S3 – первая модель смарт-часов с поддержкой eSIM. Это значит, что возможно, в скором времени для работы часов вообще не нужно будет соединение со смартфоном, они смогут работать в автономном режиме от собственной сим-карты.

За фантастически удобные функции, легкость в управлении и высокую надежность отзывы на Samsung Gear S3 в большинстве своем – восторженные. Станьте и вы счастливым обладателем этого суперсовременного гаджета!