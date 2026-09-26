Купить вспышку Canon Speedlite 580EX II: цена, обзор, фото.

Вспышка Speedlite 580EX II подсоединяется к фотокамере EOS-1D Mark III и может использоваться в любых погодных условиях. Кроме того, управлять работой этой вспышки можно с помощью меню фотокамеры. В сравнении с предшествующей моделью Speedlite 580 EX новая вспышка отличается меньшим временем перезаряда, а также более надёжной конструкцией. Новый кабель выносной колодки, компактный батарейный блок и крепление вспышки Speedlite (также представленные сегодня) защищены от попадания пыли и влаги при съёмке с выносной колодкой.

Многие характеристики Speedlite 580EX II улучшены по сравнению с предшествующей моделью. Перезаряд вспышки осуществляется бесшумно и на 20% быстрее. Использование защитного покрытия гарантирует, что подсоединяемый к модели EOS-1D Mark III беспроводной передатчик файлов WFT-E2 защищён от влаги и пыли так же надёжно, как и сама камера. Новый дизайн металлического основания вспышки и контактов обеспечивает более надёжное взаимодействие фотокамеры и вспышки, а механизм быстрого отсоединения снижает износ обоих блоков. Головка вспышки имеет широкий диапазон зумирования (24 – 105 мм), а встроенная панель рассеивания света обеспечивает более широкий угол освечивания (до 14 мм).

Новый кабель выносной колодки OC-E3, компактный батарейный блок CP-E4 и крепление вспышки Speedlite SB-E2 также защищены от влаги и пыли: в результате фотограф получает полноценную систему, позволяющую использовать вспышку на выносной колодке даже в сложных погодных условиях.