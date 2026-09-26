D800E — идеальный инструмент для фотографов, уделяющих особое внимание детализации!

Давно уже прошел ажиотаж, созданный появлением данной модели на рынке цифровых зеркальных фотоаппаратов. Тем не менее, nikon d800e был и остается, пока еще, одной из лучших зеркальных фотокамер для опытных фотолюбителей, с некоторыми претензиями на принадлежность к классу профессиональных камер. Литера E в названии говорит о том, что на матрице отсутствует низкочастотный фильтр. Его отсутствие повышает вероятность появления муара на снимках, но в тоже время, повышает четкость и детализацию снимков.

Данный фотоаппарат получил отличную полнокадровую матрицу, с разрешением более тридцати шести мегапикселей, которая передает отснятое изображение на обработку достаточно мощному процессору. Фулл фрейм матрица — не единственный признак класса профессиональных фотокамер. Так, большинство органов управления nikon d800e body вынесено на корпус фотоаппарата, а сам корпус сделан из магниевого сплава, и имеет пыле- влагозащищенную конструкцию. Рычажков, кнопочек и различных тумблерков столько, что опытный фотограф сможет легко и быстро изменить практически любой параметр экспозиции. При этом, новичок может легко запутаться во всем этом многообразии — камера рассчитана на серьезных фотографов, четко представляющих назначение и функционал данного устройства.

Зеркальный фотоаппарат Nikon D800E оснащен самым необходимым набором интерфейсов, начиная от дополнительного гнезда подключения внешнего микрофона и заканчивая высокоскоростным USB 3.0 портом и интерфейсом HDMI. Поддерживается работа с двумя видами карт памяти — Compact Flash и SDHC. Необходимо сразу отметить, что «карточки» для этого фотоаппарата нужно покупать самые «толстые» — не менее 32 гигабайт, особенно если планируется съемка в RAW формате. Массив несжатых данных с тридцати шести мегапиксельного сенсора занимает ну очень много места!

Во всем остальном, своим внешним видом, эта «продвинутая» зеркалка похожа на своих одноклассников. Даже установленная на nikon d800e body цена находится примерно на том же уровне, что и у других производителей. А вот внутренний мир D800E гораздо богаче!

К примеру, посмотрим в видоискатель фотоаппарата. Он покрывает 100% кадра — еще один признак профессиональной фототехники, наравне с быстрым и четким автофокусом. Переключатель автоматической фокусировки, как и положено, расположен на корпусе камеры, слева, недалеко от крепления объектива. Пятьдесят одна точка фокусировки предоставляет полную свободу выбора фотографу и позволяют ему реализовать любые творческие замыслы. Ручная фокусировка работает так же, безупречно и ее работа не вызывает нареканий даже в режиме Live View. Последний позволяет приблизить на экране определенный участок кадра для более точной оценки глубины резкости.

Экспозамер данного фотоаппарата представлен тремя возможными типами:

точечный

центрально взвешенный

матричный

Что также, дает большой простор для реализации творческих идей мастера. И еще одна интересная особенность — работа камеры с объективами для DX (неполнокадровых) матриц. При подключении такой оптики, камера автоматически переходит в соответствующий режим съемки и снимает уже не тридцатью шестью, а всего лишь пятнадцатью мегапикселями. При этом, все точки автофокуса остаются на месте, по всей площади кадра.

Желающим купить d800e nikon интересно будет узнать о таких возможностях аппарата, как привязка значения ISO к фокусному расстоянию объектива. Так, при определенных обстоятельствах, когда нельзя ставить выдержку больше определенных значений, при увеличении фокусного расстояния зум объектива, аппарат автоматически будет поднимать значение ISO, вместо того, что бы увеличивать длительность выдержки. Естественно, что этот параметр отключаем и настраиваем.

К подобным «фишкам» и «наворотам» данной модели можно отнести наличие «виртуального горизонта», режим D-Lighting, крайне интересный режим Time-lapse и другие. Естественно, огромное количество программ внутренней постобработки отснятых кадров, возможность Full HD видеосъемки уже входят в установленную на nikon d800e цену и полностью ее оправдывают.