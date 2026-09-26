Обзор новинок от Samsung в онлайн-гипермаркете КотоФото

Z Fold3

Премиальное устройство высшего уровня, впервые в мире с поддержкой S Pen, с безупречным качеством складного механизма 3-го поколения.



Дизайн и инновации

- Безграничный основной экран

- Удобен для использования одной рукой

- Улучшенный опыт работы с большим экраном

- Интуитивно понятное мульти окно

- Новый S Pen для гибких устройств

- Новый опыт создания заметок

- Бесшовный переход между экранами



Преимущества

Galaxy Fold3 прекрасен внешне и имеет тщательно продуманную конструкцию. Его амбициозный и безупречный дизайн невозможно игнорировать.

Благодаря складной конструкции 3го поколения, Fold3 может продемонстрировать исключительное качество, надежность и сбалансированную прочность для повседневного использования. Ключевое преимущество, делающее его уникальным, это его большой внутренний дисплей . Fold3 теперь имеет 7.6” экран который занимает всю плоскость, с технологией подэкранной камеры. Новая модель стала легче и тоньше, совсем как другие устройства Galaxy. В сочетании с плавной частотой обновления внешнего экрана в 120Гц, теперь он идеально подходит для использования одной рукой. Fold3 имеет широкие возможности режимов просмотра, позволяющих полностью реализовать преимущества большого дисплея. Одним касанием вы можете менять размер, положение и перетаскивать контент из одного окна в другое. Если вы совершаете покупки online, вы можете открыть сведения о продукте на разделенном экране.



Первый в мире S Pen для складных устройств! Наконечник нового S Pen закруглен и подвижен, чтобы снизить давление на складной экран. Эксклюзивные чехлы также доступны.

Fold3 с S Pen открывает новый опыт создания заметок. К примеру, наслаждаясь контентом в Режиме Flex, вы можете создать новую заметку, просто нажав дважды на нижний экран.

Имея 5 камер на выбор, Fold3 позволяет максимизировать впечатления от съёмки. В сочетании c режимом Flex, вы сможете снимать совершенно по-новому!



Z Flip3

Знаменитая концепция складного дизайна Z Flip3 обеспечивает высочайший уровень взаимодействия и уникальные преимущества для гибких устройств.

Вдохновляющий и выразительный дизайн подчеркнет ваш яркий образ Благодаря универсальному внешнему экрану и уникальному режиму Flex, вы будете наслаждаться незабываемым опытом использования складного устройства и… оставаться стильным.



Портативность и стиль

- Легко помещается в карман

- Легкий, как чашка кофе.

У Galaxy Z Flip3 совершенно новый дизайн. Привлекательный и удобный дизайн, уникальное устройство в ваших руках.



Преимущества

Благодаря передовым технологиям Z Flip3 стал еще более надежным складным устройством. Будьте в нем уверены и пользуйтесь с удовольствием.

- Автоматическое переключение в зависимости от угла складывания

- Совместимость с приложениями: YouTube, Google Duo, Candy Camera

- Z Flip3 обеспечивает флагманскую производительность с самым быстрым процессором в Galaxy и настоящим сверхбыстрым 5G.

- Благодаря умному дисплею и мощным двойным динамикам Z Flip3 обеспечивает незабываемые впечатления от просмотра вашего любимого контента.

- влагозащита





