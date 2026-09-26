Обзор универсального объектива с фиксированным фокусным расстоянием - Sony 35mm f|1.8 (SEL35F18)

Обозреваемый далее «фикс» — объектив с неизменным фокусным расстоянием в 35 мм, предназначен для беззеркальных фотоаппаратов Сони. Вообще, Sony производит несколько объективов с Ф.Р. = 35мм. Один из них спроектирован для установки на зеркальные камеры Sony Alpha и имеет пластиковый байонет соответствующего типа (тип A). Другой, о котором речь пойдет далее, оснащен металлическим байонетом (тип Е) и устанавливается на беззеркальные фотоаппараты Sony NEX. Последние, по своему функционалу, являются чем-то средним между «мыльницами» и «зеркалками» – не имеют зеркала и присущих ему недостатков, но позволяют менять объективы в зависимости от съемочной ситуации.

Учитывая то, что в моделях NEX используется матрица размера APS-C (такая же, как и в моделях Alpha), угол обзора Sony 35mm будет такой же, как у любого «полтинника» на полном (эквивалент пленочным 35-мм) кадре. То есть, получаем «обычный» объектив. Область применения такой оптики известна: повседневная (вспоминаем старый добрый Зенит и Гелиос 44) или портретная съемка.

Несмотря на то, что производитель слегка сэкономил на используемых материалах, и большинство деталей объектива sony 35mm 1.8 выполнены из пластика, качество сборки оставляет исключительно положительное впечатление. В отличие от модели для Sony Alpha, здесь используется металлический байонет, что не может не радовать. Плюс ко всему, в целом, конструкция получалась продуманной — все узлы под рукой, удобны, работают тихо и легко. Общая масса объектива составляет 150 грамм. Кольцо крепления фильтра, его диаметр равен 49 мм., не вращается при фокусировке. Посему, возможно крепление любых фильтров, включая «полярики» и другие, им подобные

Оптическая схема объектива собрана из восьми элементов в шести группах. Диафрагма состоит из семи скругленных лепестков, что способствует появлению интересного боке на снимках. Хотя, качество боке — параметр крайне субъективный.

Из-за особенностей конструкции объектива и самих беззеркальных фотоаппаратов – малого рабочего отрезка, отличная резкость сохраняется по всему полю кадра, как по центру, так и в углах. Причем, это можно наблюдать, начиная уже с открытой диафрагмы (F=2), а при ее закрытии, эффект только усиливается.

Так как объектив sony sel 35mm f 1.8 – новый, спроектирован совсем недавно, можно было ожидать, что инженеры компании Сони, конечно же, оснастят его современными «наворотами» – шаговым двигателем и стабилизатором изображения. Иначе, конкурировать с другими производителями не получится – надо же чем-то еще завлекать покупателя, кроме отличной «картинки».

Необходимо отметить, что полученные объективами sony sel изображения заслуживают того, что бы приобрести данную оптику себе в арсенал. Светосильная оптика позволяет снимать, используя диафрагменное число 1,8, а максимально закрыть поток света можно с f=22. Тестовые снимки демонстрируют потрясающие характеристики; исключение будут составлять только слегка завышенные уровни хроматических аббераций на малых диафрагменных числах. В Сети можно найти достаточно примеров, подтверждающих это.

Как и большинство объективов для sony, данный экземпляр получился весьма удачным. Согласованная работа светосильной оптики и стабилизатора изображения позволяют вести съемку в условиях недостаточной видимости и получать снимки отличного качества. Рекомендован к покупке, как замена штатному или как дополнительный светосильный объектив к пока что весьма скудному, парку оптики на байонет Е.