Купить Regbn Canon EOS 500D Kit 18-55 IS: цена, обзор, фото

Малогабаритная и простая зеркальная комната любительского класса с 15-мегапиксельным детектором, светочувствительностью по ISO 12800, 3-дюймовым ЖК-экраном и функцией HD-видеосъемки.

Дизайн Canon EOS 500D Kit 18-55 IS

Canon EOS 500D Kit 18-55 IS исполнена в легковесном, малогабаритном корпусе и фактически схожа сообразно дизайну предыдушей модели Canon 450D. Для удобства работы комната обеспечена обычным для «зеркалок» выступом на корпусе, кой никак не в особенности велик, однако комфортен. Корпус модели дает собой железную раму, на которую закреплены электрические платы и пластмассовые панели. Железным у Canon EOS 500D Kit 18-55 IS считается и байонет, будто, в едином, никак не в особенности сознательно, однако дает убежденности почти всем фотографам. Индивидуальностью корпуса считается его ультранадежная система, никак не дозволяющая выхода в свет во внутреннем месте пыли. Желая размещение частей управления в целом обычно, работоспособность неких клавиш была увеличена, чтоб изготовить наиболее комфортным доступ к новоиспеченым режимам. К примеру, клавиша, коия раньше отвечала из-за прямую печать, ныне еще употребляется для истока видеосъемки. С новоиспеченым режимом записи видеороликов соединены и эти нововведения, как возникновение на корпусе отверстий интегрированных микрофона и динамика. ЖК-экран Canon EOS 500D Kit 18-55 IS владеет те ведь габариты, будто и у предшественницы (диагональ 3”), однако существенно превышает монитор EOS 450D сообразно разрешению – 920000 пикс. супротив 230000 пикс. Наверное гарантирует наибольшее комфорт работы фотографа во всех режимах, в том количестве наиболее четкий контроль свойства изображения в режиме Live View и во время просмотра отснятых фото. Посреди остальных необыкновенностей монитора надлежит подметить вероятность регулирования яркости, великий угол обзора (170°) и двойное антибликовое покрытие. Включение к наружным приборам проистекает чрез скоростной интерфейс USB, а для презентации видеороликов на экране телека высочайшего разрешения у камеры имеется HDMI-вывод. В качестве носителей инфы комната употребляет игра в карты памяти SD и SDHC. Кормится модель от литий-ионного аккума, емкости которого хватает на 380-400 сотрудников при средних критериях употребления энергии.

Сетка, оптика Canon EOS 500D Kit 18-55 IS

Canon EOS 500D Kit 18-55 IS вооружена 15-мегапиксельной КМОП-матрицей. Славно, будто совсем высочайшее для зеркалки любительского класса позволение в случае Canon EOS 500D Kit 18-55 IS никак не тянет из-за собой обыденного роста гулов. Свежий приёмник характеризуется хорошим качеством weekendа сигнала и в том числе и на больших значениях светочувствительности отчуждает полностью приемлемый степень «гулов». Обычный спектр светочувствительности для модели Canon EOS 500D Kit 18-55 IS обхватывает смысла ISO 100 – 3200, а при надобности имеет возможность существовать увеличен по ISO 6400 либо ISO 12800. Юзер имеет возможность избирать ступень угнетения «гула» матрицы и степень самодействующей оптимизации освещения. Мощнейший графический процессор DIGIC 4 гарантирует идеальное свойство изображения, отличное быстродействие камеры и невысокое энергопотребление.Спасибо собственным антистатическим свойствам, плоскость матрицы в необходимой ступени защищена от налипания разных микрочастиц пыли. Не считая такого, при любом подключении камеры светочувствительный вещество затевает высокочастотные шатания, «стряхивая» персть. Желая данные шатания продолжаются в движение 1 секунды, съемку разрешено приступать сходу ведь опосля подключения камеры, этак как при нажатии на спусковую клавишу приёмник одномоментно прибывает в неподвижное состояние. В конце концов, крайний шаг «пылеподавления» - созданная Canon внутренняя система Dust Data, коия без помощи других описывает состояние частиц пыли на матрице, а позже избавляет их воздействие с поддержкою крайней версии программного снабжения Digital Photo Professional.При выборе оптики для камеры Canon EOS 500D Kit 18-55 IS нужно учесть кроп-причина – иными словами, чтоб найти настоящие смысла спектра зумирования объектива, его фокусные расстояния нужно множить на 1,6. Модель совместима со всеми объективами Canon EF, но наиболее преимущественно внедрение оптики серии EF-S, фокусные расстояния которой смещены в широкоугольную область, а система предусматривает наименьший величина и систематическую текстуру светоприемника. Наиболее такого, при похожих оптических свойствах, объективы EF-S проще и подешевле аналогов, выпущенных с расчетом на целый кадр.

Функции Canon EOS 500D Kit 18-55 IS

Невзирая на собственную аксессуар к любительскому классу, Canon EOS 500D Kit 18-55 IS владеет отличную работоспособность будто, вместе с отличными чертами, полностью дозволяет применять эту камеру и для проф съемки. С иной стороны, простота управления и интеллектуальная автоматика совершают модель прекрасным избранием и для начинающих, покупающих камеру «на вырост». Система фокусировки Canon EOS 500D Kit 18-55 IS предугадывает 9 находящихся в форме ромба точек фокусировки, которые обхватывают огромную дробь кадра. Обычно для системы EOS автофокусировка вероятна в одном из 3-х режимов: однокадровом, наблюдающем либо интеллектуальном. Модель способна исполнять автофокусировку в режиме приоритета личика, а еще, как и модель 450D, может действовать в режиме прямого визирования изображения чрез монитор (Live View).Замер экспозиции происходит в 35-зонному кремниевому фотоэлементу. В режиме оценочного замера осуществляется координация зоны замера с точкой фокусировки, который повышает истина измерения. Да возможен избрание центровзвешенного и частичного (4% либо 9 % площади приятельница) способов замера. Проработка экспозиции быть проистекать в масти с сюжетных программ (самодействующий, карточка, вид, изготовление с близкого расстояния, спорт, горшок карточка, возгорание отключена, видео), ... в режимах творческой зоны (программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, прирученный власть, автоэкспозиция с контролем глубины резкости). Быть необходимости моменталист быть утилизировать коррекцию и брекетинг экспозиции. Сальдо белого быть вводиться как безотчетно, этак и ручной: в предустановкам либо с через пользовательской настройки. Объективная установки цветовой температуры в значениям прямо в градусах Кельвина слыхом, а сие частью компенсируется наличием у модели потенциал цветового сдвига в областях с синего к янтарному и с малинового к зеленому. Возможен да брекетинг баланса белого.Образец снабжена встроенной вспышкой и важное объективная присоединения внешней. Предусмотрена объективная синхронизации с выдержкой 1/200 сек., беспроводного управления группой вспышек, и синхронизации в другой шторке. Возможна да исправление и брекетинг мощности импульса.Изображения могут существовать записаны в форматах RAW либо JPEG. Быть желании снимкам дозволено «прикарманить» стили, которые подчеркнут природа изображения (карточка, вид и др.). Гораздо упрощают работу фотографа пользовательские настройки (по 39 настроек в 13 функциях). Невзирая в жюри позволение матрицы, комната важное высокую скорострельность – 3,4 приятельница/сек. быть максимальной длине серии в 170 кадров (JPEG). Писание видео осуществляется в формате H.264 с максимальным разрешением 1920x1080 быть частоте 20 план/сек. либо с меньшим разрешением быть частоте 30 кадров/сек. Писание в формате H.264 обеспечивает наименьший мера файла с сохранением превосходного качества изображения.ч