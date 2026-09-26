Купить компактную ультразум фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-HX20: цена, обзор, фото

Представляем вашему вниманию удивительного «малыша» - компактную ультразум фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-HX20. Любого, кто возьмет в руки этот фотоаппарат, в первую очередь удивит то, что в столь компактном корпусе заключен светосильный объектив с 20-кратным зумом; говоря технически грамотным языком – с большим фокусным расстоянием. В эквиваленте 35-миллимитровой пленки, это фокусное расстояние составляет от 25 до 500 мм. Это значит, что вытащив из кармана куртки фотокамеру – при размерах DSC-HX20, носить громоздкий кофр совсем необязательно – можно снять интересующий вас объект, находясь на большой дистанции от него. Совсем немного места займет этот фотоаппарат и в рюкзаке велосипедиста.

Столь сильное оптическое увеличение неизбежно требует наличия в фотоаппарате стабилизатора изображения – иначе просто невозможно получить резкий кадр. Эксклюзивная система Optical SteadyShot обеспечит вашим снимкам исключительную четкость и резкость, количество «смазанных» кадров стремится к нулю! Так же, фотоаппарат может снимать не только удаленные объекты, но и очень близкие – минимальное расстояние фокусировки при макросъемке составляет всего один сантиметр; фотография бабочки на цветке получится просто замечательно!

Несомненно, данный представитель серии Сайбер Шот – довольно качественный фотоаппарат. Это сразу заметно – достаточно внимательно изучить его характеристики. Современный мощный процессор, чувствительный датчик с низким уровнем так называемых «шумов» - артефактов, которые иногда появляются на фотографиях, снятых в условиях недостаточной освещенности. Быстрый автофокус – довольно редкое качество компактных фотоаппаратов, позволяет в доли секунды не только «нацелиться» исключительно на интересующий вас объект съемки, но и непрерывно следить за ним – фотографу необходимо всего лишь постоянно держать его в кадре.

В общем, купить Sony Cyber-shot DSC-HX20 можно любому, даже абсолютно не сведущему в фотографии человеку. Программное обеспечение этого фотоаппарата имеет множество автоматических настроек для съемки в различных условиях освещенности и, в большинстве случаев, вы получите качественные фотоснимки. Все это обеспечивает функция автоматического определения сцен – ISCN. А неплохие портреты получатся даже у новичков фотодела – в этом поможет наличие функции определения лиц и улыбок в кадре.

Да, компания Сони отличается обилием подобных «наворотов» в своих фотокамерах. Взять, к примеру, ту же функцию Photo Creativity, с помощью которой можно внести достаточно много корректировок в уже отснятый кадр даже без компьютера – прямо в фотоаппарате.

Несмотря на все вышесказанное, нельзя утверждать, что эта модель будет неинтересна «продвинутым» фотолюбителям – тем, кто уже имеет определенные понятия о таких терминах как «приоритет выдержки», «приоритет диафрагмы» и т.п. Кроме управления параметрами экспозиции, присутствует возможность ручного выставления ISO и, популярная ныне, съемка в режиме High Dynamic Range. При определенной сноровке, неплохо получаются панорамные снимки, полученные с помощью фотокамеры DSC-HX20.

Хорошие отзывы о фотоаппарате Sony DSC-HX20 можно услышать от большинства любителей. Многим нравится функция видео съемки в этом фотоаппарате. Наличие такой возможности, на сегодняшний день, уже никого не удивляет, а вот тот факт, что звук при видеосъемке пишется в стерео режиме, несомненно, порадует владельца нового СайберШот. Так же, нелишней будет возможность сделать фотографию непосредственно во время видеосъемки, не прерывая ее (функция Dual REC). В фотоаппарате существует возможность записать видео в одном из двух форматов и в различных разрешениях кадра – от 640х480 до 1920х1080 (60 кадров в секунду).

Итак, вердикт! Фотокамера Sony DSC-HX20 – хорошая покупка для тех, кто любит много путешествовать, ценит наличие красивых фотографий, но не готов носить с собой большое количество громоздкой фототехники.