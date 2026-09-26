Зеркальная цифровая фотокамера NIKON D7000: обзор, подробное описание

Японская корпорация Nikon не перестает приятно удивлять любителей качественной профессиональной ( да и не только профессиональной) фототехники. В интернете все больше и больше отзывов в пользу Nikon – ских «зеркалок». И одной из самых почетных стала зеркальная камера Nikon D7000, представленная на суд миру фототехники в сентябре 2010 г. Nikon D7000 – является логическим продолжением камеры Nikon D90. Однако, понятное дело, что создавать ее слегка модифицированный аналог, смысла нет. Фотокамера Nikon D7000, обладает всеми свойствами современного зеркального фотоаппарата. Это подтверждают награды фотоассоциаций которыми был удостоен данный фотоаппарат за эти два года.

Итак, фотокамера Nikon D7000 обладает следующими основными характеристиками.

Прежде всего это, конечно же фотографии получаемые благодаря КМОП матрице 16-ти мегапиксельного разрешения, формата APS-С. Светочувствительность камеры настраивается в диапазоне от 100 – 26500 единиц по параметру ISO. Параметр Нi-2 позволяет получать качественные снимки движущихся объектов при низком уровне освещения посредством короткой выдержки. Для новичков в фотоискусстве предусмотрена функция автоустановки уровня светочувствительности. Следующее важное достоинство камеры, это процессор. Фотокамера Nikon D7000 оснащена центральным процессором серии ЕХРЕЕD 2, который обеспечивает не только быструю работу камеры, но и уменьшает расход потребляемой энергии. Как заявляет производитель затвор камеры расчитан на 150 000 срабатываний, что говорит о его надежности и долговечности по сравнению с многими моделями конкурентов. Зеркальная камера Nikon D7000, имеет два слота под карты памяти типа SD И SDXC, что позволяет не только сохранить больше фотографий. Но И распределить сохранение фото и видео на разные карты. Кстати о видео. Nikon D7000 способен снимать ролики в высоком качестве формата Full HD разрешением 1920 * 1080 и 1280 * 720 на ваше усмотрение. Для разрешения 1280 * 720 возможна настройка частоты кадров 24, 25 и 30 кадров в секунду. Формат видеосъемки MOV. Фотографии можно сохранять в форматах Jpeg, RAW, RAW+JPEG. Мультисъемка 6 кадров в секунду. Nikon D7000 имеет режим таймера на 2,5,10,20 секунд.

Дизайн камеры выполнен в классических канонах Nikon-ского оформления. Зеркальная камера Nikon D7000 компактная и относительно тяжелая для тех кто привык к легковесным «мыльницам». Nikon D7000 оснащен высококачественным TFT дисплеем размером в 3 дюйма. Просматривать фотографии на нем довольно удобно.

Купить Nikon D7000 вы можете практически в любом фотомагазине. Модель очень популярная и востребованная. В отличии от D 90 она более дорогая, но более функциональная. Производитель предлагает покупателям возможность приобрести только Nikon D7000 Body, то есть без объектива в комплекте. Это хорошо для тех, кто решает купить Nikon D7000 в качестве нового фотоаппарата. Nikon D7000 совместим с объективами DX NIKKOR, AF NIKKOR, PC Micro-NIKKOR, AI-P NIKKOR. Nikon D7000 оснащен стандартной вспышкой типа «Башкмак».

Помимо объективов, камера совместима и с внешними устройствами, например с фотовспышкой, и дистанционным управлением. Камера предполагает крепление на штатив.

Тот кто хочет получить качественную, надежную современную, признанную мировым фотосообществом камеру может без опасений купить Nikon D7000. И испытать все ее возможности в области фото и видеосъемки. Изучив отзывы в сети, и мнения экспертов – становится ясно, что данная модель удовлетворяет не только простых фотографов любителей, но и профессионалов, работающих на выезде, и в павильонах. Так, что деньги потраченные на Nikon D7000 не будут потрачены зря!