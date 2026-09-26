Samsung отмечена многочисленными наградами на iF Design Awards 2022

Samsung Electronic получила 71 награду в девяти номинациях на престижном международном конкурсе International Forum (iF) Design Award 2022. В частности, компании присудили три «золота» за дизайн портативного проектора The Freestyle, складного смартфона Galaxy Z Flip3 и беспроводного пылесоса Bespoke Slim. Из 11 000 участников из 57 стран Samsung получила наибольшее количество наград.

Основанная в 1953 году под названием Die Gute Industrieform e.V. премия iF Design Award оценивает дизайн в девяти категориях: «Продукт», «Упаковка», «Коммуникация», «Профессиональная концепция», «Архитектура интерьера», «Архитектура», «Дизайн сервисов», «Пользовательский Опыт (UX)» и «Пользовательский Интерфейс (UI)».Достижения Samsung были отмечены во всех номинациях iF Design Award 2022, а сама компания получила наибольшее количество наград среди всех участников премии. В категории «Продукт» награды получили телевизор Neo QLED 8K, холодильник Bespoke, а также беспроводные наушники Galaxy Buds2. One UI 4, новый интерфейс Galaxy c широкими возможностями персонализации, и программа Galaxy Upcycling at Home, направленная на повторное использование устаревших смартфонов Galaxy в качестве устройств умного дома, также были отмечены за достижения в области дизайна.Портативный проектор The Freestyle позволяет проецировать изображение диагональю до 254 см на любую поверхность, будь то стена, потолок или пол. Устройство поворачивается на 180 градусов, делая использование еще удобнее. Благодаря компактным размерам и минималистичному дизайну, The Freestyle легко брать с собой в поездки. Проектор также можно использовать как беспроводную Bluetooth-колонку или лампу для создания визуальных эффектов.

Смартфон Galaxy Z Flip3 получил награду за свой знаковый складной дизайн и широкие возможности персонализации. Благодаря уникальному форм-фактору Galaxy Z Flip3 обладает всеми преимуществами полноразмерного смартфона и занимает совсем мало места в сложенном виде. Большой внешний экран позволяет просматривать уведомления и делать снимки даже когда гаджет сложен.



«Создавая современный дизайн, важно объединять актуальные ценности с инновационными технологиями. Мы стремимся предложить пользователям ценный опыт, который отвечает их предпочтениям и улучшает качество жизни», — отметил Джинсу Ким, исполнительный вице-президент Центра корпоративного дизайна Samsung Electronics.