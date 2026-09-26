Как выбрать автомобильный регистратор? Подробный обзор технических характеристик авто регистратора

Развитие микропроцессорной техники в последнее время идет семимильными шагами. Этот процесс не обошел стороной производство различных автомобильных аксессуаров и устройств – начиная от автомобильных компьютеров, акустики и заканчивая видеорегистраторами. Уже давно всем известно, что видеорегистраторы автомобильные представляют собой не что иное, как обыкновенную видеокамеру, но очень компактную и, при этом, записывающую видеоряд хорошего качества (результат технического прогресса в данной области электроники), плюс некоторые дополнительные функции.

Итак, главное предназначение видеорегистратора – записывать все происходящее на дороге в режиме «реального времени». Отсюда следует первое правило выбора данного прибора – полученная запись должна быть качественной. Соответственно, прежде всего, узнайте разрешение полученного видеорегистратором изображения, разрешение светочувствительного элемента самого устройства и угол обзора. Для того, что бы лучше понимать, о чем идет речь, стоит посмотреть в Интернете ролики автолюбителей (не производителей или продавцов, а именно ролики реальных владельцев той или иной модели) и убедиться лично, насколько видны мелкие детали изображения. Так же, необходимо посмотреть, насколько широк угол обзора видеорегистратора и насколько полно «попадает в кадр» дорожная ситуация.

Второе, что нужно сделать, решая вопрос «какой выбрать автомобильный видеорегистратор» – внимательно изучить крепление самого устройства. В большинстве случаев прибор крепится на «присоску» к лобовому стеклу, в районе зеркала. Крепеж должен быть настолько прочен, что бы устройство не отцепилось ни при каких вибрациях и сотрясениях авто. Кроме этого, весьма удобно будет наличие шарнира, позволяющего в считанные секунды развернуть регистратор камерой в нужную сторону – например в окно водительской двери при разговоре с инспектором. Так же, на этом этапе необходимо будет определиться с электропитанием регистратора – от встроенных аккумуляторов или от бортовой сети автомобиля.

Третий, немаловажный вопрос при выборе регистратора – наличие в нем дисплея с большой диагональю. Сейчас на рынке существует достаточное количество недорогих моделей без монитора. В таком случае, просмотреть ситуацию, возможно будет только лишь после подключения либо самого регистратора к компьютеру, либо после считывания карты памяти, так же в компьютере. Если же, регистратор имеет жидкокристаллический экран с диагональю не менее 1,5 дюйма, то вы сможете посмотреть и показать другим как двигались вы или другие участники движения. Итак, прежде чем выбрать видеорегистратор, нужно оценить «картинку», которую он снимает, надежность крепления устройства и наличие дисплея (и его качество, естественно).

Это были основные параметры и возможности, которые имеет видеорегистратор автомобильный. Кроме этого, существуют дополнительные функции, причем не всегда за них стоит платить дополнительные деньги. Например, стоит обратить внимание на наличие G-сенсора – датчик, который дает команду прибору, при резком сотрясении (например, ДТП), записывать непрерывный ролик, за 10 сек. до его срабатывания и некоторое время (зависит от типа модели регистратора) после. Правда, перед использованием, необходимо будет настроить чувствительность, чтобы не было реакции на кочки, лежачие полицейские и т.п. факторы. А вот наличие светодиодной подсветки – исключительно желание будущего владельца видеорегистратора, особо полезной нагрузки, данная функция не несет и может быть использована только лишь в отдельных, исключительных случаях.

Несколько увеличивает стоимость видеорегистратора наличие GPS приемника – функция, пусть и дорогостоящая, но весьма полезная. При ее наличии, в дополнении к картинке, можно получить данные о текущей скорости и, потом, с помощью специальных компьютерных программ, наложить трек маршрута на карту. Прочитав про видеорегистраторы автомобильные отзывы, убеждаешься, что такие мелочи, как G-сенсор или GPS приемник, пусть и не обязательны, но их наличие часто оказывает неоценимую помощь при «разборе полетов» в неприятных ситуациях на дороге. Все остальные функции регистратора нужно оценивать всесторонне и тщательно, вполне может быть, что это – просто маркетинговый ход продавца или производителя.

Итак, прочитав данную информацию, плюс изучив про видеорегистраторы автомобильные рейтинги, коих сейчас в Сети немало, можно легко и уверенно выбрать именно ту модель, которая поможет вам в дороге, и не будет слишком обременительна для вашего кошелька.