Что такое эхолот

Благодаря техническому прогрессу в наше время постоянно появляется много новой техники, и это приводит к возникновению очередных новшеств в различных сферах жизни. На этот раз технический прогресс добрался и до рыбалки — на арене популярных и полезных устройств появился эхолот. Первые подобные приборы были применены еще во времена Первой мировой войны, но потребовалось долгое время, чтобы появились компактные устройства, доступные рядовым гражданам.

Для чего нужен эхолот на рыбалке? Чтобы понять это, давайте разберемся в его устройстве и возможностях, основанных на принципе действия.

Итак, прибор состоит из нескольких основных модулей:

передатчика;

преобразователя сигнала;

приемника;

дисплея.

Принцип действия эхолота довольно прост: электрический импульс от передатчика с помощью преобразователя превращается в звуковую волну, направляемую в толщу воды. Волна, достигнув какого-либо предмета, отражается и попадает в преобразователь (эффект возникновения эха), превращающий ее обратно в электрический сигнал. Обратный электрический сигнал усиливается приемником и отображается на дисплее. Становится понятно, что возможности эхолота позволяют зрительно «прощупать» дно на предмет его кривизны и углублений, в которых любит прятаться рыба, определить наличие коряг и других предметов, и конечно же, увидеть скопление рыб.

Эхолот: зачем он нужен

Этот вопрос интересует многих рыбаков, вылавливающих рыбу по старинке. В общем-то, это сродни вопросу о пользе компьютерных технологий в различных сферах нашей жизни. Рыбалка с эхолотом — это не только возможность определить точное нахождение как одиночной рыбки, так и рыбного косяка любых размеров. С помощью эхолота можно увидеть рельеф любого дна, и сопоставив своим знания с полученным изображением, сделать вывод о том, есть ли в конкретном месте рыба. Температурный датчик и сенсор атмосферного давления помогут уточнить эти выводы — опытный рыбак знает, какие параметры предпочитает каждый вид рыбы и как эти данные влияют на её поведение. Анализ рельефа дня позволяет вовремя заметить подводные мели и не выступающие над поверхностью воды остатки деревьев и нагромождения камней и избежать неприятностей – повреждений своего плавательного средства.

Для профессионалов рыбной ловли

Нужен ли эхолот умелому рыбаку? Умелая настройка сонара делает рыбалку не только удачной, но и очень интересной. Как правило, все эхолоты имеют стандартные настройки, которые автоматически активизируются при включении. Отрегулировав их под себя, можно увидеть точную картину подводной обстановки и все объекты под лодкой, в том числе и размер самой рыбы - ведь известно, что многие рыболовы мечтают от том, чтобы поймать крупный экземпляр щуки или другой рыбы. Немаловажно и то, что эхолот умеет сканировать рельеф дна, что крайне важно при любой рыбалке, так как самая крупная рыба часто находится именно в ямах. Зная излюбленные места обитания рыбы, вы можете легко найти ее, проанализировав данные сканера. А такая возможность, как визуальное отображение подводных скоплений коряг и камней позволяет сохранить дорогостоящие снасти.

Использование эхолотов актуально в любое время года. Знатоки утверждают, что они полезны как зимой, и летом. Толстый слой льда на водоемах не позволяет осуществлять широкий поиск, а жидкокристаллический экран замерзает при температуре ниже 15 градусов Цельсия. Поэтому эхолот рекомендуется крепить под курткой с помощью специального ремня. Однако есть и модели, специально предназначенные для каждого сезона, в том числе и для зимней ловли. В их числе эхолот Практик ЭР-6 Pro 2 Premium, который можно эффективно использовать при более низкой температуре.

Немного о дополнительных функциях эхолотов

Результативность рыбной ловли с помощью недорогих моделей эхолотов может быть значительно выше при их оборудовании дополнительными датчиками. Часто входящие в комплект стандартные сенсоры не совсем подходят к конкретным условиям некоторых акваторий. Повысить качество изображения и увеличить информативность прибора можно и без покупки нового эхолота, если вы приобретаете дополнительные датчики.

В каталоге нашего интернет-магазина представлен широкий выбор дополнительных датчиков для сонаров с 3D технологией и обычных эхолотов. Среди беспроводных моделей и устройств с кабелем можно выбрать как модели в виде плавающего поплавка, так и приборы для установки непосредственно на плавательное средство. В ассортименте одно- и двухлучевые датчики, расширяющие возможности эхолота, и многолучевые (от 4 до 6 лучей), способные исследовать большую донную площадь. К некоторым недорогим моделям можно приобрести дополнительный датчик скорости и датчик температуры воды, определяющей успешность рыбалки.

Как выбрать эхолот

Выбираем эхолот для рыбалки в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации прибора и степенью его технической оснащенности. Для многих начинающих рыбаков подойдут недорогие модели простой конструкции, которые впоследствии можно улучшить дополнительными датчиками. Важно обращать внимание на то, предназначена ли конкретная модель для подключения таких датчиков.

Выбирая подходящий для себя эхолот, учитывайте возможности дисплея, его разрешение, скорость процессора и количество лучей сканирующих датчиков. Не забудьте о приспособленности выбираемого эхолота для зимней рыбалки, если вы практикуете этот метод ловли. Многие современные модели имеют и встроенный GPS-навигатор, который, впрочем, можно приобрести и отдельно.

Каждая модель эхолота по-своему хороша. Многие из них настолько универсальны, что смогут обеспечить вам удовольствие от рыбалки в любых условиях.

Обратите внимание: в числе многих моделей эхолотов в нашем интернет-магазине есть пользующиеся заслуженной популярностью:

Эхолот Humminbird PiranhaMAX 197Cx. Оснащен цветным антибликовым TFT-дисплеем с высоким разрешением, дающим достаточно различимую картинку в яркий солнечный день. Двухлучевые излучатели последнего поколения с углами 16°/455кГц и 28°/200кГц, программная технология Down Imaging обеспечивают возможность «видеть» на глубину до 200 метров. Корпус этого эхолота водонепроницаемый, встроены сенсоры температуры и ночная подсветка;

Эхолот Практик ЭР-6 Pro 2 Premium, разработанный с адаптацией под климатические условия России. Работает в диапазоне температур от -20 до 40 градусов. Гибкий кабель остается эластичным даже в ледяной воде. Усиленный корпус предохраняет электронную начинку от замерзания, а датчик четко отражает сигнал даже при очень низких температурах. Сверхчувствительность датчика позволяет вывести на экран информацию даже о мелкой рыбке. Прибавьте к этому мощный процессор, настраиваемое увеличение изображение и экономичность зарядки и вы поймете, что с этим эхолотом рыбалка станет настоящим удовольствием. Одна из главных «фишек» модели — флешер, показывающий реакцию рыбки на игру снасти;

Эхолот Lowrance Elite-3X DSI 455/800 - одна из наиболее доступных по цене моделей. Оборудована цветным дисплеем с LED-подсветкой, что в сочетании с высоким разрешением делает изображение хорошо читаемым в яркий солнечный день. Обеспечивает почти фотографическое изображение с детализацией нахождения рыбы и подводного дна. Углы обзора максимально расширены и легко настраиваются с помощью поворотного устройства на креплении. Двухчастотный режим работы и встроенный датчик температуры повышает шансы на хороший улов.

Рыбалка с эхолотом, по утверждению знатоков, дает совершенно новый уровень эмоциональных ощущений. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе и достижение конечной цели — успешного улова повышаются с приобретением этого полезного гаджета. Не отказывайте себе в этом долгожданном удовольствии, и яркие впечатления вам обеспечены!