Скандинавская ходьба с палками: польза и противопоказания, возможный вред

В 40-х годах XX века в Скандинавии возник новый тип физических тренировок — ходьба с палками вне зимнего периода. С его помощью лыжники поддерживали форму весь год, даже тогда, когда не было снега. Потом, с изобретением роликовых лыж, этот вид тренировок был практически забыт, и лишь недавно он снова стал постепенно приобретать популярность во всем мире. Причиной такого интереса стало повсеместное увлечение здоровым образом жизни.

Что такое скандинавская ходьба?

В 40-х годах XX века в Скандинавии возник новый тип физических тренировок — Все гениальное — просто, и это правило подтверждает nordic walking. Словосочетание переводится как нордическая или северная ходьба. Поскольку страны, где данная разновидность спорта возникла и наиболее распространена, относятся к Скандинавии, прижились другие варианты наименований, такие как «нордическая», «скандинавская» и «финская».

Суть тренировок состоит в пешем передвижении с палками, частично схожими с лыжными. Нагрузки варьируются посредством повышения скорости перемещения, частоты и длительности тренировки. Усложнить задачу можно, выбирая участки пересеченной местности и с разными типами почвы. На текущий момент во многих городах есть клубы скандинавской ходьбы, но при необходимости верную технику можно изучить и самостоятельно без тренера.

Экипировка довольно простая: главный принцип в подборе одежды и экипировки — максимальный комфорт. Одеваться нужно по погоде, помня о том, что во время тренировки потоотделение увеличивается, соответственно ткани должны легко отводить тепло и влагу. Обувь желательно выбирать такую, чтобы подошва обеспечивала качественное сцепление с почвой, была надежно зафиксирована на стопах и защищала их от травм. Чем удобнее обувь, тем приятнее станут занятия.

В чем заключается польза скандинавской ходьбы с палками

Современное цивилизованное человечество в погоне за максимальным комфортом потеряло возможность поддерживать уровень физической активности. Но когда проблема гиподинамии (недостатка движения) приняла масштабы бедствия, начали приниматься меры. В итоге физкультура стала одним из неотъемлемых элементов жизни человека. Поскольку самым простым и доступным способом поддержания организма в форме является ходьба, данный вид любительского спорта был широко поддержан общественностью.

Благодаря скандинавской ходьбе прежде всего укрепляется сердечно-сосудистая система. Сегодня её заболевания являются причиной смертности №1, профилактика инсультов и инфарктов — первоочередная задача человечества. Нордическая ходьба прекрасно справляется с решением этой проблемы. Проведенные в США исследования группы, состоящей более чем из 300 тыс. человек подтвердили, что ежедневные пешие прогулки в течение 20 минут уменьшают риск преждевременной смерти на 15-30%. Улучшение кровообращения и ускорение обмена веществ способствуют укреплению организма в целом и каждой его составляющей — в частности.

Скандинавская ходьба намного безопаснее по сравнению с бегом трусцой или например ездой на велосипеде. Занятия данного вида подходит людям любого возраста и пола, а также уровня физической подготовки. Он естественен для организма, не требует значительных финансовых затрат и может выполняться в любое удобное время.

Cкандинавская ходьба с палками: польза для пожилых людей

У людей преклонного возраста возникает ряд проблем, которые становятся первопричиной большого количества заболеваний:

снижение скорости процессов метаболизма и выведения балластных и токсичных веществ;

ухудшение регенерации органов и тканей;

ослабление мышечного корсета и, как следствие, плохая сопротивляемость естественному гравитационному воздействию;

замедление передачи нервных импульсов.

Все это в той или иной степени связано с нарушением кровообращения. Возрастная деградация мелких кровеносных сосудов приводит к нехватке питательных веществ и кислорода, что влечет за собой гибель клеток или замедление скорости их деления.

Занятия финской ходьбой способствуют улучшению функций сосудов, повышают выносливость сердца, увеличивают полезный объем легких. Активизация кровообращения играет немаловажную роль в повышении иммунитета.

Улучшение общего тонуса организма помогает стабилизироваться нервной системе. Так называемые «гормоны радости» — эндорфины и энкефалины, которые которые активно выделяются при аэробных нагрузках, способствуют поднятию настроения и эффективно борются с депрессиями. Люди, занимающиеся этим спортом, выглядят моложе, чувствуют себя лучше, заряжают окружающих своим оптимизмом и бодростью.

Cкандинавская ходьба с палками: польза для похудения

Если избыточный вес связан с чрезмерно высоким потреблением калорий по сравнению с нуждами организма, то северная ходьба в состоянии помочь человеку. Наиболее эффективной она будет в комплексе с изменением рациона. В процессе занятий «сжигается» на 50% больше калорий, чем при обычной ходьбе.

У финской ходьбы есть преимущества, благодаря которым ее включают в число наиболее эффективных физических упражнений для людей с избыточной массой тела:

небольшая нагрузка на позвоночник, безопасность и отсутствие травмирующего воздействия;

задействовано почти 90% мышц тела;

работают все мышечные группы;

нет высоких требований к уровню подготовки.

Учеными доказан факт, что психологический настрой может способствовать похудению или, наоборот, препятствовать ему. Чем лучше настроение у человека, решившего сбросить лишний вес, тем больше мотивация и выше результаты. Прогулки на свежем воздухе гонят прочь мрачные мысли. Ритмичные упражнения, такие как северная ходьба, особенно если они выполняются под приятную музыку, увеличивают продуктивность занятий, поскольку способствуют максимальной концентрации внимания.

Еще один плюс данного вида спорта заключается в том, что ими можно заниматься как в компании единомышленников, так и в одиночестве. Для тех, кому нужна поддержка и общение, больше подходит первый вариант. Те же, кто хочет полностью сосредоточиться на своих ощущениях, могут тренироваться и в одиночку.

Правильная техника ходьбы

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, занимаясь скандинавской ходьбой. Соблюдая их можно достичь хороших показателей. Одно из этих правил гласит, что особое внимание следует уделить осанке. Чем прямее спина, тем равномернее распределяется нагрузка на суставы и тем меньше устает позвоночник. Заодно формируется мышечный корсет корпуса тела.

Палки для скандинавской ходьбы требуется ставить под углом в 60° к стопе ноги, выдвинутой вперед. После завершения движения руки назад кисть необходимо расслабить. Нордик (палку) нужно отпустить: она останется прикрепленной к руке посредством темляка. Плечи должны оставаться максимально ровными. При опоре на палку нельзя сутулиться. Стопа ставится спереди на пятку, а движение заканчивает, перед отрывом от земли, на пальцах.

Для неподготовленных людей первые две недели частота прогулок не должна превышать трех раз в семь дней. Затем можно добавить еще один день и на протяжении следующего периода выдерживать такое количество занятий. Через полгода можно уже приступать к пяти- шестидневным тренировкам. Начинают обычно с 10-минутной прогулки. Каждую неделю к ней прибавляют по 2 минуты. Скорость ходьбы — один шаг в секунду, а на продвинутых этапах можно двигаться уже вдвое быстрее.

Противопоказания к скандинавской ходьбе

Любая физическая нагрузка имеет противопоказания для определенной категории людей. Скандинавская ходьба — не исключение. Основные противопоказания связаны с исходным состоянием здоровья. Если человек чувствует себя не лучшим образом, занятия стоит отложить на потом. Организм сигнализирует о своем плохом состоянии, поэтому отнимать у него драгоценную энергию, направленную на стабилизацию состояния, нельзя.

Противопоказана северная ходьба людям, у которых температура повышена в связи с обострением любого недуга. ОРЗ, грипп, ангина и другие ЛОР-заболевания — не лучшее время для укрепления здоровья. Также не нужно относиться пренебрежительно к любой боли, будь она травматической этиологии или связана с воспалением внутренних органов. Высокое или низкое давление само по себе не является противопоказанием, но в состоянии криза физкультура крайне нежелательна и может нанести вред.

Беременным женщинам, у которых диагностирована угроза прерывания беременности или повышен тонус матки необходимо, в первую очередь, сосредоточить внимание на сохранении плода. Поэтому о физкультуре придется на время забыть. Вообще, перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться у специалистов-врачей. Они могут точно сказать, можно ли вам повышать интенсивность тренировок.

Как выбрать и где приобрести палки для скандинавской ходьбы?

В нашем интернет-магазине вы можете купить палки для скандинавской ходьбы, иногда их еще называютс «нордики». Они сконструированы таким образом, что могут выдерживать длительную эксплуатацию в жестких условиях. Материалы для палок выбраны не случайно — к ним предъявляются особые требования. Они должны быть легкими, износостойкими, упругими и прочными.

Нордики могут быть телескопическими, цельными и разборными. С подробной информацией о выборе скандинавских палок вы можете ознакомиться, прочитав эту статью. Так или иначе, в выборе нордиков нет предельно жестких правил — каждый выбирает то, что кажется ему наиболее удобным. Ведь главное в северной ходьбе — удовольствие от занятий.