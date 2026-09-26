Робот-пылесос - обзор моделей, подробное описание технических характеристик

Уборка квартиры - это одно из самых "замечательных" и "любимых" занятий для всех. Мы любыми путями хотим увернуться от этого или упростить до минимума. С такими целями и создавались роботы-пылесосы.





Роботизированные пылесосы нашли постоянное применение во всех домах и квартирах. Они могут не только все тщательно убирать, мыть и пылесосить, но и быть развлечением для вашего ребенка или для вашего мужа в то время, как вы занимаетесь своими делами.

А зарядной аккумулятор сможет держать пылесос в постоянной работоспособности на протяжении полутора-двух часов. Этого достаточно, чтобы, как минимум, сделать себе маникюр и педикюр.

Робот-пылесоc Clever&Clean 002 M-Series сможет держать аккумулятор 40 минут. Но это не проблема, ведь он может самостоятельно ставиться на зарядку. А также, хоть он и не очень шумный, но отлично отпугивает домашних питомцев. И это не все позитивные стороны роботизированных пылесосов, ведь ваш маленький помощник еще может разбудить вас своим криком о "помощи", когда он застревает где-то в комнате и не может выбраться. Еще одним его плюсом является то, что он может постоянно пугать вашего кота и приводить его в ужас, как только тот его увидит. Поэтому это еще и отличное средство против надоедающего кота.



Вот, например, Робот-пылесоc Neato BotVac 75 оснащен не только мощным аккумулятором (работает полтора часа), но и может запоминать план вашего помещения, для дальнейшего беспрепятственного перемещения. Или же Робот-пылесос Clever Clean Diamond, который точно можно использовать как игрушку для всей семьи, ведь он может управляться при помощи пульта и работает на протяжении 100 минут.





Также можно пробовать использовать роботизированного пылесоса как поддон, чтобы принести вашему мужу горячего чая или чипсов, благодаря плоской поверхности, а управлять им можно дистанционно при помощи пульта. Так, не выходя из кухни, ваш робот сам довезет пищу в нужное место. А будет ли все в целости и сохранности, это уже другой вопрос…

А автоматизированная зарядка обеспечивает то, что за ним не нужно приглядывать, а он может самостоятельно поставиться на зарядку и продолжить развлекать вашу семью или же пугать вашего надоедливого кота.