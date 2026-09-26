Купить отпариватель Гранд Мастер в интернет-магазине: цена, фото, описание.

При-ивет! Котофото мечтает избавить вас от парочки затруднений!



Устали выглядеть непрезентабельно в мятой одежде? Или надоело прожигать шелк при глажке? А может стены ванной в налете, что неприятно смотреть?



Тут-то и приходим МЫ с решением три-в-одном! Ведь отпариватель не только разглаживает вещи паром, но и чистит сильно загрязненные поверхности - да-да, ему достанет мощности! А для очень измятых (и жестких) тканей в комплекте идет паровой утюг. Найдите задачу, которая для универсального пароочистителя окажется не по зубам!



Разберемся с конкретными плюсами прибора и поищем минусы:

Пар поступает под постоянным давлением 3,5 Бара. Может, и не хватит, чтобы полетать за счет потока воздуха, зато вещи разгладятся легко, да еще и на весу!



Не знаем, как вы, а мы вот не любим, когда с устройства капает вода. Поэтому пароочистители от Гранд Мастер оснащены паровым утюжком из нержавеющей стали - чтобы не капало, не окислялось, а пар между тем проходил быстрее.



Всё для удобства! Кнопка включения прямо на рукоятке, а плечики у телескопической стойки крутятся на все 360 - не придется лишний раз перевешивать обрабатываемое изделие.

Чисто-то как! Паровая швабра вам и грязь с пола отчистит, и дезинфекцию проведет! Для кафеля, межплиточных швов и даже стекол найдутся свои насадки.



Специальная щетка удаляет собачье-кошачью шерсть. Хотя если ваш диван так оброс, что сам уже стал котом, потребуются средства посерьезнее.



Больше полезностей! Хотите стрелки на брюках? Держите зажим для брюк! Нет желания возиться с воротниками, манжетами, карманами? И тут готов лайфхак! Страшно обжечься? Термозащитная варежка вам в помощь!



Сомневаетесь, что пароочиститель дома - незаменим? Поищите отзывы: они восторженные, мы проверяли ;)