Купить аксессуары для фотоаппаратов, камер: цена, обзор, фото

Аксессуары для фотоаппаратов можно отнести к обязательным компонентам данной техники. Ведь их наличие гарантирует не только удобство в эксплуатации фотоаппарата, но и его практичность, долговечность и многофункциональность.

1. Уход за оптикой. К данной категории аксессуаров относят инструменты, предназначенные для длительной и качественной работы оптики. Не смотря на то, что объектив защищается специальным покрытием, он признается чувствительным к царапинам и иным механическим повреждениям, что в конечном итоге повлияет на контрастность и яркость изображения или видео.

Жидкость для чистки поверхностей. Предназначена для быстрого и безопасного удаления жирных пятен, разводов, засохших частиц грязи и пыли, маслянистых полос и даже слюны с объективов.

Груша со специальной мягкой щеткой. Служит инструментом для очистки фильтров, объективов, зеркал от пыли и сухой грязи. Будучи сделанной из прочной, но мягкой, резины или каучука груша быстро наполняется воздухом, предотвращая распространение пыли по всей поверхности.

Микрофибра – это ткань, состоящая из волокон, между которыми имеется так называемый «капиллярный эффект». Пыль и грязь, отталкиваются от поверхности оптики и впитываются в считанные секунды вовнутрь ткани, не царапая чувствительные компоненты фотоаппарата.

Карандаш для быстрой и бережной очистки оптики от отпечаток. Инструмента хватает для удаления более чем пятисот отпечатков.

Профессиональные перчатки фотографа. Предназначены для работы с оптическими приборами – фильтрами, линзами, объективами. Универсальный размер перчаток подойдет любому фотографу. Ими можно бережно очистить поверхности от незначительных загрязнений. Кроме того перчатки имеют прорезиненную основу, что предотвращает выскальзывание оптики из рук.

2. Штативы. Основное предназначение данного инструмента состоит в том, чтобы избежать тряски фотоаппарата во время съемки. Как правило, движение камеры в момент нажатия кнопок сказывается на качестве готовой фотографии. Помимо этих особенностей, штативы необходимы:

Для правильной панорамной съемки, когда требуется повернуть объектив на определенное количество градусов.

Для фотографирования компании друзей или родственников, когда фотограф может присоединиться к персонажам или когда требуется создать автопортрет без участия посторонних лиц.

Для предметной съемки, когда требуется установить камеру под определенным углом и на заданой высоте.

3. Рассеиватели. Предназначены для предотвращения образования на лице персонажа бликов, теней или пересветов. Незаменимы рассеиватели при портретной съемке и фотографировании свадеб, юбилеев и иных торжественных мероприятий. Этот инструмент также используется при фотографировании с близкого расстояния – он способен смягчать границы теней и света, а также ликвидировать дефекты кожи. Иными словами, легкие и компактные рассеиватели приближают качество фотографий к студийной съемке.

4.Светофильтры. Нужны для создания различных световых эффектов.

Защитные фильтры. Одеваются непосредственно на объектив и защищают его от неблагоприятных воздействий солнца, осадков, песка или пыли, а также от механических повреждений и жирных пятен или отпечатков.

PL-светофильтры (полирязационные). Позволяют устранять блики при съемке светоотражающих объектов (зеркал, стекла, водной поверхности). Кроме того эти светофильтры дают возможность подобрать оптимальную контрастность и насыщенность цветов в готовом изображении.

ND-светофильтры. Используются с целью ослабления света без резкого изменения цветового баланса. Также позволяют управлять резкостью цветов на готовой фотографии.

UV-фильтры. Предотвращают проникновение ультрафиолетовых лучей на объектив, что устраняет эффект лиловой дымки на готовом изображении.

Карточка баланса белого. Дает возможность избежать преобладания светлых тонов на готовом изображении. Упрощает сам процесс фотографирования в сложных условиях освещенности помещения.

5. Защитные инструменты. Нужны для предотвращения повреждений всех основных составляющих фотокамеры.

Аквабоксы представляют собой герметичные чехлы. Используя их, можно снимать даже подводные пейзажи. Кроме того чехлы защитят камеру при съемках в условиях песчаной бури или мокрых осадков (снега, дождя).

Защитная пленка. Предотвращает образование на дисплее царапин и трещин. Улучшает качество фотографии отображаемое на дисплее фотоаппарата, за счет подавления света. Не имеет клееной основы, прикрепляется к дисплею за счет статического электричества, а значит, может быть использована многократно.

6. Вспомогательные устройства. Предназначены для удобной эксплуатации фотокамеры и максимального использования всего функционала устройства.

Карт-ридеры. Используются для сохранения фотографий и видео, а также для быстрого переноса материала на компьютер или иную технику, оснащенную соответствующим разъемом. Аналогичными функциями обладают и карты памяти.

Зарядное устройство или комплект обычных аккумуляторных батарей. Выбираются в соответствии с требованиями к уровню зарядки. Зарядные устройства стоят дороже, но период их эксплуатации больше. Недорого стоят аккумуляторные батареи, но при этом ресурс их работы значительно превышает аналогичный показатель зарядного устройства.

Пульт для дистанционного управления камерой. Позволяет устранить эффект дрожания камеры во время съемки ночных сцен, а также любых крупных планов. Дает возможность детально подготовиться к съемке.

Сумки, чехлы, крышки для объективов. Позволяют хранить, транспортировать и всегда носить с собой камеру, не опасаясь за ее внешний вид и целостность отдельных компонентов.

Таким образом, аксессуары важны для правильной, удобной, профессиональной, качественной фотосъемки в любых условиях.