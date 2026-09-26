Езда на самокате: польза для души и тела

Самокат долгое время воспринимался большинством людей как детское развлечение. Но в последнее время они получают все большую популярность как спортивное снаряжение или транспортное средство. Дети и взрослые любого возраста катаются на них в парках и дворах, ездят в школу, институт, на работу, тренируют сложные трюки и соревнуются в мастерстве. Какую же пользу приносит такое увлечение нашему здоровью и как правильно выбрать самокат для конкретных целей – разберем в нашей статье.

Польза самоката для взрослых

Польза простого катания на самокате для нашего здоровья не вызывает сомнений ни у врачей, ни у самих любителей такого катания. Этот вид транспорта максимально безопасен по сравнению с велосипедом или скейтбордом, при соблюдении необходимых правил на нем практически невозможно получить серьезную травму. Кататься на самокате в спокойном медленном темпе могут даже пожилые или имеющие проблемы с суставами люди.

Катаясь на самокате, вы:

тренируете сердечно-сосудистую систему, не испытывая серьезных перегрузок (как бывает, например, при беге),

укрепляете опорно-двигательный аппарат, не травмируя суставы ударными нагрузками,

улучшаете работу дыхательной системы, развиваете вестибулярный аппарат.

От езды на самокате польза заключается и в том, что любители такого вида прогулок стараются больше времени проводить на свежем воздухе, выбираться в парки и скверы. Активное движение заставляет легкие работать в полную силу, насыщая кровь кислородом. Особенно это актуально для курильщиков и жителей задымленных мегаполисов.

Многие эффективно используют самокат для похудения. Это простой, полезный и безопасный способ избавиться от лишнего веса. Не выматывает, как интенсивный бег, не травмоопасен, как велосипед, но для езды на самокате затрачивается немалое количество калорий и задействуются многие группы мышц. В результате мы получаем красивую подтянутую фигуру!

Благодаря серьезной нагрузке на ноги катание на самокате является эффективной профилактикой варикозного расширения вен, что особенно полезно для женщин, ведущих сидячий образ жизни. Нагрузка на нижнюю часть тела очень полезна и для мужского здоровья: кровоснабжение органов малого таза - важная часть профилактики простатита и других заболеваний мужской мочеполовой сферы.

Замечена существенная польза самоката и для здоровья глаз: при катании человек постоянно фокусирует взгляд то на ближних предметах (смотря под ноги или на проходящих мимо людей), то на дальних (глядя вперед, оглядываясь по сторонам). Это упражнение укрепляет глазные мышцы, снимает усталость глаз, дает прекрасный отдых после работы за компьютером.

Самокат для взрослых дарит пользу и тем, что доставляет радость — и радость неподдельную, как в детстве! При катании стимулируется выработка гормонов радости – эндорфинов и энкефалинов, что позволяет успешно бороться со стрессом, усталостью, апатией и даже депрессией.

Польза самоката для детей

Для детей самокат не менее полезен, чем для взрослых. Он помогает гармоничному развитию организма ребенка, нагружая разные мышцы и развивая вестибулярный аппарат.

Научиться езде на самокате ребенок может начиная с двухлетнего возраста. Существуют простые устойчивые трехколесные модели, с помощью которых малыш без труда освоит новый для себя вид транспорта. А научившись уверенно ездить на двухколесном самокате, ребенок без труда освоит и взрослый велосипед - не придется тратить время на обучение удержанию равновесия!

Детские самокаты любят и многие родители: подчас это единственный способ уговорить ребенка пойти куда-либо. Ребенок в 2-3 года коляске уже сидеть не хочет, а пешком дальние расстояния ему преодолеть пока не под силу. А катаясь на самокате, малыш и не заметит, как проедет большое удовольствие, при этом получив массу пользы и удовольствия и укрепив свой организм. В теплое время года можно увидеть множество радостных ребятишек, спешащих на самокатах в детский сад!

В отличие от велосипеда, этот вид транспорта намного безопаснее и для самого «водителя» и для прохожих. На нем разрешено ездить по тротуарам, а случайное падение вряд ли повлечет за собой серьезное повреждение. Но все же лучше позаботиться о безопасности ребенка, купив ему шлем, наколенники и налокотники.

Для самых маленьких предназначены трехколесные самокаты с двумя колесами спереди. Детям постарше можно купить тоже трехколесную модель, но уже со сдвоенными задними роликами, помогающими держать равновесие. А затем ребенок после 6-10 лет может уже «пересесть» на взрослую двухколесную модель.

Самокат как средство передвижения по городу

Самокат – прекрасное средство передвижения на небольшие расстояния. Все больше и больше людей отказываются от автомобилей и общественного транспорта, а предпочитают добираться до нужного места с удовольствием и пользой для здоровья, экономя деньги, а порой и время. Ведь на стояние в пробке или ожидание автобуса можно потратить куда больше времени, чем займет поездка на самокате.

Скорость передвижения на самокате такая, как при быстром беге, а усилий затрачивается ненамного больше, чем на ходьбу. В результате человек не устает, не потеет, а получает одно удовольствие! В отличие от велосипеда, самокат удобно брать с собой. Нет проблем занести его в магазин, в офис, в общественный транспорт или пронести в руках через ступеньки. Недостатком самоката как транспортного средства является разве что только его невысокая проходимость: по плохому дорожному покрытию, грязи, снегу на нем не проедешь.

Выбираем самокат

При выборе самоката важно определиться с тем, для кого он предназначен и что конкретно от него требуется. Обратите внимание на минимальный возраст и максимальный вес, на который рассчитан та или иная модель. Не стоит экономить на стоимости самоката: качественная продукция от известного поставщика не подведет своего хозяина в самых неподходящий момент и при бережной эксплуатации прослужит долгие годы.

Основные требования к разным категориям самокатов таковы: детские должны быть удобными в управлении и безопасными, самокаты для городского катания – легкими, проходимыми, удобно складывающимися, а для активной езды нужны спортивные модели с улучшенными характеристиками. Лучше всего разобраться во всех тонкостях на примерах.

Small Rider Randy Flash – оптимальный выбор в качестве первого самоката ля ребенка от двух лет. Легкий и надежный, он без труда выдержит юного гонщика. Два колеса спереди обеспечивают отличную устойчивость, а управление осуществляется наклоном руля в нужную сторону: дети быстро осваивают такой способ поворота. Яркая расцветка и светящиеся колеса привлекут внимание и подарят дополнительную радость малышу. Techteam Downtown подойдет для размеренного городского катания взрослым и детям старше 7 лет. Важное отличие этой модели от большинства аналогов – уникальная система складывания: простая, надежная и прочная. Складывание и раскладывания транспортного средства осуществляется быстро и легко, а транспортировку упрощает входящий в комплект ремешок. Легкая алюминиевая рама, большие накатистые полиуретановые колеса, скоростные подшипники и гибкий ножной тормоз обеспечивают комфортную езду. А если вы хотите погонять, выбирайте для себя скоростную модель, такую как Techteam 230 Sport. Секрет этого самоката – в колесах большого диаметра, снабженных высокоточными скоростными подшипниками, и в наличии переднего амортизатора, который сделает езду плавной даже по неровному дорожному покрытию. Самокат едет быстро и плавно, требует меньше толчков, чем простые городские модели. Быстро складывается, легкий и удобный для переноски. Подойдет для взрослых и детей от 10 лет.

Самокат может стать отличным подарком для любого человека, независимо от его возраста, пола и образа жизни. Выбирайте самокаты для себя и своих детей и наслаждайтесь веселыми прогулками и удобным перемещением по городу с пользой для здоровья!