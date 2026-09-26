Чем отличается РСТ от Евротест

Ростест или «Евротест»?

Не мудрствуя лукаво приводим все плюсы и минусы устройств Ростест (официальная гарантия от авторизованного сервисного центра) и, так называемых, «Евротест» (гарантия от сторонних сервисных центров):

Плюсы Ростест:

Гарантия на всей территории РФ; В сервисных центрах, авторизованных компаниями-производителями работают только мастера прошедшие соответствующее обучение у производителя и имеющие соответствующую квалификацию. В случае непригодности устройства для ремонта, Вы можете расчитывать на его бесплатную замену либо возврат суммы в полном размере (если учесть, что техника дешевеет очень быстро, Вы можете хорошо выиграть в цене). Все устройства прошедшие Ростест сертификацию имеют набор программ адаптированный для использования в РФ (Навигационные программы, соц. сети, языковые пакеты) У Вас есть возможность зарегистрировать свое устройство на официальном сайте производителя и своевременно получать новые прошивки, новости и прочие приятные бонусы.

Минусы Ростест:

Далеко не вся техника поставляется в РФ официально - многие модели в варианте "Ростест" не существуют в принципе. Более высокая стоимость.

Плюсы «Евротест»

Экономия 5–10% от цены устройства.

Минусы «Евротест»