Чем отличается РСТ от Евротест

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Ростест или «Евротест»?
Не мудрствуя лукаво приводим все плюсы и минусы устройств Ростест (официальная гарантия от авторизованного сервисного центра) и, так называемых, «Евротест» (гарантия от сторонних сервисных центров):
Плюсы Ростест:
- Гарантия на всей территории РФ;
- В сервисных центрах, авторизованных компаниями-производителями работают только мастера прошедшие соответствующее обучение у производителя и имеющие соответствующую квалификацию.
- В случае непригодности устройства для ремонта, Вы можете расчитывать на его бесплатную замену либо возврат суммы в полном размере (если учесть, что техника дешевеет очень быстро, Вы можете хорошо выиграть в цене).
- Все устройства прошедшие Ростест сертификацию имеют набор программ адаптированный для использования в РФ (Навигационные программы, соц. сети, языковые пакеты)
- У Вас есть возможность зарегистрировать свое устройство на официальном сайте производителя и своевременно получать новые прошивки, новости и прочие приятные бонусы.
Минусы Ростест:
- Далеко не вся техника поставляется в РФ официально - многие модели в варианте "Ростест" не существуют в принципе.
- Более высокая стоимость.
Плюсы «Евротест»
- Экономия 5–10% от цены устройства.
Минусы «Евротест»
- Гарантия осуществляется только в нескольких конкретных сервисных центрах.
- Изредка возникают сложности с наличием русского языка в прошивках.