Чем полезен Дарсонваль? Здоровая кожа и красивые волосы в одном приборе

Дарсонвализация – воздействие на кожу высокочастотным импульсным переменным током. В результате такой процедуры в организме происходит множество внешний и внутренних изменений. Чем полезен Дарсонваль, как его применять, какие существуют противопоказания, и какой аппарат стоит выбрать – разберем в нашей статье.

Аппараты Дарсонваль: что это?

Дарсонвализацию по праву называют прародительницей современной аппаратной косметологии: воздействие тока на организм человека изучал еще в конце XIX века физиолог Арсен Д'Арсонваль, давший имя этой методике.

Аппарат Дарсонваль представляет собой компактное устройство, состоящее из корпуса-ручки и сменных насадок для различных целей – вакуумных стеклянных электродов, отличающихся по размерам, форме и конструкции. Чаще всего в комплект входят четыре насадки:

лепесток, грибовидная, каплевидная, расческа.

Общее воздействие и польза Дарсонваля для организма

Посредством электродов, которые выполнены из прочного стекла, импульсы тока воздействуют на кожные покровы и усиливают кровоток, стимулируют обменные процессы, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают тонус кожи и стенок сосудов. Активное кровообращение насыщает ткани кислородом и улучшает проникновение лечебных или косметических препаратов, которые наносят на поверхность кожи в процессе процедуры.

Применение Дарсонваля оказывает следующее воздействие на организм:

снимает болевые ощущения и спазмы,

успокаивает,

борется с воспалениями и бактериальными инфекциями.

Благодаря этим свойствам дарсонвализацию часто назначают в составе комплексной терапии при множестве заболеваний нервной системы, суставов, сосудов, кожи, мышц, дыхательной системы. Но все же основная сфера применения этого прибора – косметология. Благодаря доступной цене, небольшим габаритам и простоте использования многие женщины предпочитают купить аппарат Дарсонваль и пользоваться им самостоятельно в домашних условиях.

Польза Дарсонваля для волос

Эти аппараты широко используются для укрепления волосяных луковиц, остановки и предотвращения выпадения. Под воздействием электрического тока ускоряется рост волос, улучшается их прочность и внешний вид, снижается жирность. Улучшение кровоснабжения позволяет справиться со многими проблемами кожи головы, таких как перхоть, себорея, грибковые заболевания.

Для проведения дарсонвализации используют специальную насадку-расческу. Ее плотно прижимают к коже головы и медленно проводят от лба к затылку по предварительно тщательно расчесанным волосам. Можно дополнить эффект от процедуры лечебными или косметическими масками: после Дарсонваля составы они намного лучше впитаются в кожу головы, а следовательно, повысится и их польза.

В профилактических целях сеансы достаточно проводить два-три раза в месяц, а для решения острых проблем частоту процедур и длительность курса лучше согласовать с лечащим врачом.

Польза Дарсонваля для лица

Дарсонваль эффективен для решения следующих проблем кожи лица:

повышенная жирность,

наличие воспалений, зуда, акне,

слабый тонус кожи, морщины, нечеткий овал лица,

гиперпигментация,

расширенные поры.

Воздействие электрического тока улучшает микроциркуляцию крови, ускоряет биохимические процессы, снабжает дерму кислородом: в результате кожа становится более упругой, наблюдается мягкий эффект лифтинга, уменьшается воспаление, улучшается и выравнивается цвет лица.

В домашних условиях Дарсонваль применяют для общего массажа лица, в салонах могут предложить точечное воздействие прибором для избавления от конкретной проблемы (например, убрать прыщи или разгладить морщины).

Методика дарсонвализации подходит для любого типа кожи и любого возраста. Единственное ограничение – людям с чувствительной кожей лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Возможно, им предложат использовать прибор на малой мощности или вовсе воздержаться от применения подобных процедур.

Видимый эффект от применения аппарата Дарсонваль наблюдается после прохождения курса из 10-15 процедур, которые проводят обычно через день. Подобрать курс можно самостоятельно, изучив подробную инструкцию к прибору, но лучше обратиться к врачу-косметологу.

Противопоказания к применению и возможный вред Дарсонваля

Полезен ли Дарсонваль для кожи и волос – мы разобрались: да, полезен. Но не принесет ли он негативных последствий? Ток оказывает сильное воздействие на весь организм, и не всегда это воздействие благоприятное.

Главная опасность и возможный вред Дарсонваля – рост злокачественных опухолей или перерождение доброкачественных образований в раковые. Поэтому прежде, чем начать сеансы дарсонвализации, необходимо тщательно проверить организм на наличие опасных новообразований.

Также применение аппарата противопоказано при следующих заболеваниях и состояниях:

острые расстройства психики,

кровотечения,

болезни крови,

гипертония тяжелой степени,

наличие кардиостимулятора,

купероз,

тромбофлебит,

гирсутизм, гипертрихоз,

беременность и детский возраст (до 6 лет),

повышенная температура тела,

эпилепсия,

туберулез,

аритмия, сердечно-сосудистая недостаточность,

индивидуальная непереносимость (иногда наблюдается негативная реакция на воздействие тока).

Если отнестись к выбору и применению Дарсонваля не как к безобидной косметической штучке, а как к серьезному медицинскому прибору – тогда вы избежите возможных проблем, а получите максимум пользы от этого эффективного домашнего помощника.

Какой аппарат Дарсонваль лучше выбрать?

Сегодня в продаже можно найти множество приборов под названием Дарсонваль от разных производителей и с разными функциями. Они отличаются по техническим характеристикам, количеству насадок, дизайну и множеству других параметров.

Импульсное напряжение в приборе должно составлять от 2 до 15 кВ. Низкое напряжение используется для профилактики морщин на лице, среднее подойдет для воздействия на кожу головы, а высокое служит для лечения угревой сыпи, варикоза, остеохондроза и других заболеваний. Сила тока не должна быть больше 0,02 мА, чтобы не навредить здоровью.

Лечебное воздействие Дарсонваля достигается при частоте импульсного тока 100 кГц. Желательно, чтобы прибор выдавал ток именно этой частоты с небольшими отклонениями – тогда его воздействие будет максимально полезным.

Мы отобрали три современные модели, пользующиеся заслуженным спросом у покупателей, и на их примере расскажем об особенностях разных видов устройств.

Дарсонваль Ультратек СД-199 – легкий и компактный прибор российского производства, соединивший в себе традиционные целебные свойства и современный внешний вид. В комплект входят 5 насадок, что является отличным преимуществом: грибовидная для кожи лица и тела, расческа для волос, ректальная для лечения простатита и геморроя, ушная для лечения ЛОР-заболеваний и Т-образная для позвоночника. Встроенный стабилизатор напряжения убережет пациента от неприятных ощущений из-за резких скачков; Дарсонваль СНП Карат Де-212 – еще один российский аппарат. Полупрофессиональный, то есть используется не только в домашних условиях, но и в салонах. В отличие от Ультратека, Карат имеет 4 насадки в комплекте (нет ушной), но при необходимости можно докупить дополнительные элементы отдельно. Напряжение регулируется плавно, что позволяет максимально мягко подобрать оптимальный режим для каждой процедуры. Важное преимущество – универсальный держатель, к которому подходят насадки почти любых производителей; Дарсонваль Gezatone Biolift4 118 – прибор французского производства, завоевавший доверие множества покупателей. Это безопасный и надежный аппарат с силой тока, не превышающей 0,2 мА. Для достижения максимальной мощности в приборе установлена улучшенная катушка. Держатель электродов – керамический. В комплект входят четыре насадки с насыщенным газом: «грибок» для процедур на лице и теле, «капля» с фиолетовым излучением для обеззараживания и устранения точечных воспалений, расческа для волос и «лепесток» для воздействия на труднодоступные области.

Какой бы Дарсонваль вы ни выбрали, при правильном и аккуратном проведении процедур результат не заставит себя ждать! Насладитесь чистой гладкой кожей и густыми здоровыми волосами благодаря этому компактному и доступному домашнему косметическому прибору.

Представленная статья имеет информационный характер. Для определения верного диагноза и назначения необходимого в вашем случае лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.