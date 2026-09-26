5 причин приобрести обычный кнопочный телефон вместо смартфона

Сегодня рынок мобильных телефонов прочно завоевали смартфоны: дорогие и дешевые, большие и маленькие, на любой вкус. Кнопочные телефоны, казалось бы, должны безвозвратно уйти в прошлое. Но нет: на прилавках магазинов и сейчас можно найти классическую «звонилку». Значит, их кто-то покупает? Конечно, покупают! И если покопаться, можно найти несколько неоспоримых преимуществ простого кнопочного «кирпичика» перед смартфоном. Мы нашли 5 пунктов, по которым кнопочный телефон выигрывает у любого смартфона.



1. Защита финансов от пения романсов

Речь в этом пункте пойдет не только о цене самого аппарата, хотя дешевые кнопочные телефоны по стоимости, конечно же, более выгодны по сравнения со смартфонами.

Дело в тарифе. Владельцам смартфонов приходится платить за пользование интернетом. Ежемесячная абонентская плата или стоимость за потраченных мега- или гигабайтов – не суть важно, важно лишь то, что оплата тарифа только на звонки и SMS без интернета обойдется существенно дешевле. Это отличный вариант для детей, которых еще рано отпускать в свободное плавание по просторам всемирной паутины.

2. На связи вдали от розетки

Смартфоны даже с самым мощным аккумулятором далеко не всегда выдерживают дольше пары дней активного использования без подзарядки. А помните те времена, когда одного заряда хватало на всю рабочую неделю? Кнопочный сотовый телефон не тратит заряд на интернет-серфинг, просмотр фото и видео да и просто на работу яркого большого экрана, поэтому спокойно держит заряд несколько дней, а то и недель. Именно благодаря этому свойству даже владельцы самых крутых смартфонов предпочитают носить в сумке маленькую «звонилку», чтобы в критической ситуации не остаться без связи, если смартфон разрядился.

Любят кнопочные телефоны и активные путешественники. В лесу, в горах или при сплаве на байдарках туристу вряд ли понадобится интернет (да и вряд ли он там будет ловиться). А вот быть на связи в диких условиях порой жизненно необходимо, и сеть GSM прошлых поколений сегодня доступна практически везде. Поэтому носить с собой маленький мобильничек, который не разрядится за неделю – оптимальное решение.

3. Противовирусное средство

Нет, от гриппа телефон вас не спасет. Но неспроста серьезные бизнесмены, политики и другие важные люди стараются не использовать смартфоны. В аппарат с интернетом и сложной операционной системой может залезть хакер, «поселить» туда вирус, который будет «сливать» конфиденциальную информацию, отслеживать местоположение владельца или в нужный момент сорвать важную встречу, оставив хозяина пораженного аппарата без связи.

А в кнопочный телефон так просто не залезешь. Информационная безопасность в таких случаях гораздо важнее «понтового» смартфона.

4. Справится и стар, и млад

Пожилым людям в силу возраста и привычек сложно перестраиваться на работу с новомодными гаджетами. Да и зачем бабушке смартфон - подружек по лавочке фолловить в Твиттере? Или ставить внучке лайки в Инстаграме? Если пожилому человеку и нужен интернет, ему гораздо удобнее выходить в сеть с компьютера, чем с маленького экрана смартфона. Телефон ему нужен, чтобы звонить. А звонить удобнее и привычнее с кнопочного аппарата.

Что касается детей, то многие из них с раннего возраста умеют обращаться с сенсорными экранами. Но лишние функции в детском аппарате ни к чему, поэтому многие родители предпочитают купить кнопочный телефон ребенку, чтобы он не «зависал» часами в своем гаджете.

5. А сколько времени освободится!

Многие знают не понаслышке, как смартфон «убивает» время. В каждую свободную минуту мы заходим в интернет со смартфона, чтобы узнать новости, проверить почту, почитать комментарии Вконтакте, просмотреть новые фоточки в Инстаграме, пообщаться с виртуальными друзьями, не замечая, как тратим на это не самое важное и полезное дело драгоценные часы своей жизни. Интернет-зависимость с появлением смартфонов набрала новые обороты: если от компьютера нас заставляют отвлечься самые разные дела, то «сидеть» в умном телефоне можно практически где и когда угодно: ночью, в транспорте, на работе или во время отдыха на природе.

Самостоятельно контролировать себя многим сложно: рука так и тянется к смартфону. Поэтому в качестве «терапии» страдающие интернет-зависимостью переходят на кнопочные телефоны. И с удивлением обнаруживают, как много времени освободилось для хобби, чтения книг, общения с «живыми» реальными друзьями.

Так что, как видим, не такая уж и устаревшая и бесполезная вещь эти кнопочные телефоны. Попробуйте провести эксперимент: замените свой смартфон на недельку обычной «звонилкой»: как изменится ваша жизнь? Станет ли она скучнее и сложнее или наоборот, проще и разнообразнее?