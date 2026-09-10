Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
Коллекция Gem
-
В наличииЦена 1 990 руб. 2 430 руб.498 руб. в СплитКрючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 7 122 руб. 23 740 руб.1781 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
-
В наличииЦена 6 897 руб. 22 990 руб.1725 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 3 420 руб. 4 690 руб.855 руб. в СплитДушевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 9 670 руб. 12 090 руб.2418 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояни...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный
Керамический картридж SoftMotion 35 мм. Преимущество товара Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 422 руб. 20 500 руб.4356 руб. в СплитСмеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
-
В наличииЦена 17 740 руб.4435 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis E 73014000 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75020000 хром
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
-
В наличииЦена 20 798 руб. 29 890 руб.5200 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для раковины на 2 отверстия Hansgrohe 13...
-
В наличииЦена 22 022 руб. 25 910 руб.5506 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4651CE
-
В наличииЦена 22 318 руб. 26 260 руб.5580 руб. в СплитСмеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL
-
В наличииЦена 22 634 руб. 26 630 руб.5659 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4656CE
-
В наличииЦена 24 725 руб. 29 090 руб.6182 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4650CE
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Керамический картридж SoftMotion 35 мм. Преимущество товара Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный