Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%7 590 руб. 7 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261022
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Коллекция Gem
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, стакан, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
373х94х120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х18х11
Вес, кг.
1.01
Описание товара Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, стакан, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
373х94х120
Страна производитель
Германия
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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