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Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром

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Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 1
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 2
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 3
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 4
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 5
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 6
Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 1
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 2
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 3
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 4
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 5
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 6
  • Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
7 590 руб.  7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261022
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, стакан, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
373х94х120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х18х11
Вес, кг.
1.01

Описание товара Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром

Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Ершик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, стакан, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
373х94х120
Страна производитель
Германия
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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