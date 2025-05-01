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Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром

24 Отзывы
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Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 1
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 2
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 3
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 4
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 5
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 6
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 1
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 2
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 3
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 4
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 5
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 6
  • Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 990 руб.  2 430 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 261015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром
1 990 руб. -18%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x41x83
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х13х6
Вес, г.
206

Описание товара Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром

Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный и стильный крючок в ванную
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок в ванную,только немного дороговат
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное исполнение.Тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, качественный крючок. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший крючок, отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный крючок. Установка не заняла много времени.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные крючки! Тяжёлые, сплав латуни, не фуфло из силумина. И главное, очень удобные, можно 2 полотенца повесить. Полотенца не спадают, даже если на них не пришиты колечки.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фатима Кожевникова

Достоинства:


Комментарий:
Удобные крючки для ванной комнаты. Полотенца не спадают. Металл крепкий, они мощненькие ,не хрупкие. Крепятся удобно .Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Солидный, качество и на высоте, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий, тяжелый. Полотенца не соскальзывают. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество изготовления, отличное хромовое покрытие, прочное крепление
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Крепкий, красивый держатель. Легко крепится, все в комплекте (кроме отвертки) есть в комплекте. Увесистый (не полый внутри)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок с правильным и очень удобным крепежом ! при замене старой душевой стойки не совпадали отверстия в стене и было принято решение установить крючок! это и эстетично и функционально (вешать мочалки например) и закрывает лишние отверстия ! доставка супер быстрая , цена очень хорошая , качество порадовало !
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Как на фото. Качество соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крюк, удобно вешать майку, халат и полотенце. Вписался отлично к другим аксессуар а этой линейки, сразу видно, проживёт долго. Качество отличное, оригинальный, доставка 2 дня. Качество на высшее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, одним словом) дополняет интерьер любого помещения. Доверяю этому бренду давно, смесители выбраны тоже am.pm!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Отдичный красивый кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,крепкий держатель,тяжелый,думаю служить будет долго,качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий. Дорогой. Но очень классный
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные и удобные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество am-pm. Этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, привезли хорошо упакованным, всё соответствует ожиданиям
19.03.2021
Наташа

Достоинства:
Хорошего качества крючок, выглядит недёшево

Недостатки:
Из-за дугообразной конструкции два полотенца, висящие с разных сторон крючка, в результате висят как бы вместе, соприкасаются.

Комментарий:
В данной ценовой категории хороший крючок для полотенец



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x41x83
Страна производитель
Германия
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный и стильный крючок в ванную
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок в ванную,только немного дороговат
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное исполнение.Тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, качественный крючок. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший крючок, отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный крючок. Установка не заняла много времени.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные крючки! Тяжёлые, сплав латуни, не фуфло из силумина. И главное, очень удобные, можно 2 полотенца повесить. Полотенца не спадают, даже если на них не пришиты колечки.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фатима Кожевникова

Достоинства:


Комментарий:
Удобные крючки для ванной комнаты. Полотенца не спадают. Металл крепкий, они мощненькие ,не хрупкие. Крепятся удобно .Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Солидный, качество и на высоте, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий, тяжелый. Полотенца не соскальзывают. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество изготовления, отличное хромовое покрытие, прочное крепление
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Крепкий, красивый держатель. Легко крепится, все в комплекте (кроме отвертки) есть в комплекте. Увесистый (не полый внутри)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок с правильным и очень удобным крепежом ! при замене старой душевой стойки не совпадали отверстия в стене и было принято решение установить крючок! это и эстетично и функционально (вешать мочалки например) и закрывает лишние отверстия ! доставка супер быстрая , цена очень хорошая , качество порадовало !
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Как на фото. Качество соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крюк, удобно вешать майку, халат и полотенце. Вписался отлично к другим аксессуар а этой линейки, сразу видно, проживёт долго. Качество отличное, оригинальный, доставка 2 дня. Качество на высшее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, одним словом) дополняет интерьер любого помещения. Доверяю этому бренду давно, смесители выбраны тоже am.pm!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Отдичный красивый кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,крепкий держатель,тяжелый,думаю служить будет долго,качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий. Дорогой. Но очень классный
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные и удобные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество am-pm. Этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, привезли хорошо упакованным, всё соответствует ожиданиям
19.03.2021
Наташа

Достоинства:
Хорошего качества крючок, выглядит недёшево

Недостатки:
Из-за дугообразной конструкции два полотенца, висящие с разных сторон крючка, в результате висят как бы вместе, соприкасаются.

Комментарий:
В данной ценовой категории хороший крючок для полотенец


Крючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром - по цене 1990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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