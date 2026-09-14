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Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)

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Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
2 750 руб.  3 330 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)
2 750 руб. -17%
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
полка, держатели, крепеж
Габариты (ВxГxШ), мм
145x520x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х18х6
Вес, кг.
1.56

Описание товара Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)

Чистый хром и универсальность коллекции позволяет использовать эту серию практически в любом интерьере. Гладкая поверхность основания с легкими линиями сливается с фактурой стены. Волнистые изгибы основания выгодно подчеркивают место установки и дают ощущение легкости и воздушности. Классические белые колбы из керамики, легко вписываются в общий дизайн помещения. Надежное крепление аксессуаров данной серии проверено временем. За счет ребер жесткости достигается прочность установки и предотвращается вращение. Удобно расположенный затяжной болт позволяет равномерно распределять нагрузку по основанию и надежно фиксирует аксессуар.

Отзывы о товаре Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
полка, держатели, крепеж
Габариты (ВxГxШ), мм
145x520x60
Страна производитель
Китай
Описание
Чистый хром и универсальность коллекции позволяет использовать эту серию практически в любом интерьере. Гладкая поверхность основания с легкими линиями сливается с фактурой стены. Волнистые изгибы основания выгодно подчеркивают место установки и дают ощущение легкости и воздушности. Классические белые колбы из керамики, легко вписываются в общий дизайн помещения. Надежное крепление аксессуаров данной серии проверено временем. За счет ребер жесткости достигается прочность установки и предотвращается вращение. Удобно расположенный затяжной болт позволяет равномерно распределять нагрузку по основанию и надежно фиксирует аксессуар.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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