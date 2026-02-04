Top.Mail.Ru
Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый

21 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый - фото 1
Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
  • Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый - фото 1
  • Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
3 890 руб.  4 410 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
3 890 руб. -12%
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x320
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х13х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый

Стильные полки коллекции Sense L выполнены из матового стекла толщиной 8 мм и элегантных направляющих из анодированного алюминия. Размер (Ш/Г/В): 320x130x50 мм. Материал - алюминий; стекло. Цвет - серебристый.

Отзывы о товаре Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые полки, понравились, закажу еще. Но на одной надпись видна слабее чем на другой. Вопрос почему так?
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Юля Р.

Достоинства:


Комментарий:
увидела У племянницы очень понравились когда делала ремонт заказала себе две таких, да не дешёвые но зато крепкие проверено!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Мяу Мяу

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие полки, вместительные. Дюбель поменял на sormat 6. На алюминиях есть маленькие коцки,
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
полочки отличные, смотрятся дорого, просты в установке
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный.Спасибо продавцу.Очень красивые полочки.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полочка! Она очень удобна в использовании и легко крепится. Единственный минус — пришлось сверлить отверстия, так как конструкция довольно тяжёлая, а стекло толстое. Но в целом, я рекомендую её для любого интерьера.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая аккуратная красивая полочка. В установке трудностей нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
полка нормльная, комплектуется алюминевыми саморезами, но поищите у другош продавца, доставка вместо \"послезавтра\" заняла 2 недели, с каждодневным переносом доставки. за это время полки подешевели.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Матвей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полка, только доставили ее с небольшими недочетами, видимо кто-то уже ей пользовался и испортил болты. Поэтому 4 звезды
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Полочка отличного качества. Упаковка в пенопласте, сборка несложная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Полка в целем хороша и красива.Только вот за такой ценник необходимо сами полко держатели отпиливать стараться прямее(а не как здесь,криво) и заусенец с них зачищать.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
товар/соотвествует/описанию/товар/понравился/пришол/вовремя/спасибо/продавцу/рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, видно, что ранее упаковка вскрывалась, без следов эксплуатации, брал из наличия.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
полка хорошего качества, стекло толстое, тяжелое. металлическая часть после 7 месяцев использования в душевой и постоянном контакте с водой не облезла, цвет не изменился, ржавчина не появилась (вытираю полку насухо после душа). не пожалела, что потратила деньги, товар качественный



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x320
Страна производитель
Германия
Описание
Стильные полки коллекции Sense L выполнены из матового стекла толщиной 8 мм и элегантных направляющих из анодированного алюминия. Размер (Ш/Г/В): 320x130x50 мм. Материал - алюминий; стекло. Цвет - серебристый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые полки, понравились, закажу еще. Но на одной надпись видна слабее чем на другой. Вопрос почему так?
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Юля Р.

Достоинства:


Комментарий:
увидела У племянницы очень понравились когда делала ремонт заказала себе две таких, да не дешёвые но зато крепкие проверено!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Мяу Мяу

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие полки, вместительные. Дюбель поменял на sormat 6. На алюминиях есть маленькие коцки,
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
полочки отличные, смотрятся дорого, просты в установке
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный.Спасибо продавцу.Очень красивые полочки.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полочка! Она очень удобна в использовании и легко крепится. Единственный минус — пришлось сверлить отверстия, так как конструкция довольно тяжёлая, а стекло толстое. Но в целом, я рекомендую её для любого интерьера.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая аккуратная красивая полочка. В установке трудностей нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
полка нормльная, комплектуется алюминевыми саморезами, но поищите у другош продавца, доставка вместо \"послезавтра\" заняла 2 недели, с каждодневным переносом доставки. за это время полки подешевели.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Матвей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полка, только доставили ее с небольшими недочетами, видимо кто-то уже ей пользовался и испортил болты. Поэтому 4 звезды
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Полочка отличного качества. Упаковка в пенопласте, сборка несложная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Полка в целем хороша и красива.Только вот за такой ценник необходимо сами полко держатели отпиливать стараться прямее(а не как здесь,криво) и заусенец с них зачищать.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
товар/соотвествует/описанию/товар/понравился/пришол/вовремя/спасибо/продавцу/рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, видно, что ранее упаковка вскрывалась, без следов эксплуатации, брал из наличия.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
полка хорошего качества, стекло толстое, тяжелое. металлическая часть после 7 месяцев использования в душевой и постоянном контакте с водой не облезла, цвет не изменился, ржавчина не появилась (вытираю полку насухо после душа). не пожалела, что потратила деньги, товар качественный


Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый – стоимость товара 3890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...