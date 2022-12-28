Top.Mail.Ru
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 1
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 2
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 3
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 4
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 5
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 6
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 7
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 8
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 9
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 1
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 2
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 3
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 4
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 5
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 6
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 7
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 8
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 9
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
7 890 руб.  8 280 руб. 
Начислим 474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
7 890 руб. -5%
8 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
341x345x128
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х34х13
Вес, кг.
1.28

Описание товара Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром

Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром

28.12.2022
Кирилл

Достоинства:
Сделана из нержавеющей стали марки 304. Покрыта хромом. И нарядная и ржаветь не будет. Вместительная, солидная. Оказалась доступной по цене.

Недостатки:
Пока не выявлено.

Комментарий:
Надоели угловые полки из сетевых строймаркетов, они всегда ржавели. Наконец нашлась полка, доступная по цене, в которой эта проблема решена. Нержавеющая сталь - всего то и надо было!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
341x345x128
Страна производитель
Германия
Описание
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.12.2022
Кирилл

Достоинства:
Сделана из нержавеющей стали марки 304. Покрыта хромом. И нарядная и ржаветь не будет. Вместительная, солидная. Оказалась доступной по цене.

Недостатки:
Пока не выявлено.

Комментарий:
Надоели угловые полки из сетевых строймаркетов, они всегда ржавели. Наконец нашлась полка, доступная по цене, в которой эта проблема решена. Нержавеющая сталь - всего то и надо было!


Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...