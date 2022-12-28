Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%7 890 руб. 8 280 руб.
В наличии
Код товара: 541748
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 890 руб. -5%
8 280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
Коллекция Sense L
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хро...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПолка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристы...
-
В наличииЦена 4 390 руб. 4 680 руб.1098 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
-
В наличииЦена 7 890 руб. 8 280 руб.1973 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПоручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433600 сталь
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 чер...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная
-
В наличииЦена 9 090 руб. 10 170 руб.2273 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
-
В наличииЦена 1 380 руб. 4 190 руб.345 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хоро...
-
В наличииЦена 2 850 руб. 4 390 руб.713 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состоя...
-
В наличииЦена 6 090 руб. 9 090 руб.1523 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
341x345x128
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х34х13
Вес, кг.
1.28
Описание товара Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 590 руб. 7 740 руб.1898 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитВешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Gem A9035922 черный
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 чер...
-
В наличииЦена 8 190 руб.2048 руб. в СплитКорзина для душа прямая AM.PM Func A8F53100 белый
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитУниверсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитКорзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитУниверсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитУниверсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный
-
В наличииЦена 8 690 руб. 9 450 руб.2173 руб. в СплитДержатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33322 черный
-
В наличииЦена 8 890 руб. 11 250 руб.2223 руб. в СплитПланка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
341x345x128
Страна производитель
Германия
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Сделана из нержавеющей стали марки 304. Покрыта хромом. И нарядная и ржаветь не будет. Вместительная, солидная. Оказалась доступной по цене.
Недостатки:
Пока не выявлено.
Комментарий:
Надоели угловые полки из сетевых строймаркетов, они всегда ржавели. Наконец нашлась полка, доступная по цене, в которой эта проблема решена. Нержавеющая сталь - всего то и надо было!
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
Достоинства:
Сделана из нержавеющей стали марки 304. Покрыта хромом. И нарядная и ржаветь не будет. Вместительная, солидная. Оказалась доступной по цене.
Недостатки:
Пока не выявлено.
Комментарий:
Надоели угловые полки из сетевых строймаркетов, они всегда ржавели. Наконец нашлась полка, доступная по цене, в которой эта проблема решена. Нержавеющая сталь - всего то и надо было!