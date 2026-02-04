Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%4 390 руб. 4 680 руб.
В наличии
Код товара: 541747
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 390 руб. -6%
4 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
Коллекция Sense L
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хро...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПолка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристы...
-
В наличииЦена 4 390 руб. 4 680 руб.1098 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
-
В наличииЦена 7 890 руб. 8 280 руб.1973 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПоручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433600 сталь
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 чер...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная
-
В наличииЦена 9 090 руб. 10 170 руб.2273 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
-
В наличииЦена 1 380 руб. 4 190 руб.345 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хоро...
-
В наличииЦена 2 850 руб. 4 390 руб.713 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состоя...
-
В наличииЦена 6 090 руб. 9 090 руб.1523 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х13х6
Вес, г.
560
Описание товара Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитДонный клапан нажимной AM.PM F0700164
-
В наличииЦена 4 280 руб. 5 130 руб.1070 руб. в СплитПолка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМыльница AM.PM Like A8034200 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб. 4 680 руб.1073 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A9034122 черный
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 че...
Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный товар !!! Любимая фирма Am.pm Спасибо за качественный и сильный товар !!! Но цена высокая !
Достоинства:
Комментарий:
Красивая стильная полка. Быстрая доставка. Хотела заказать две, но цена… , а качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие полочки, качественно покрашены, прочные и стильные
Достоинства:
Комментарий:
Красивые полки, качество хорошее, не посмотрим как прослужат
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. В Максидоме и Лемана Про , не нашла такую марку “AM PM”, тк у меня вся отделка такая от застройщика. Квартира под сдачу, поэтому , думаю послужит долго ) практичная, крепкая, качественно сделана и металл такой бархатный, мне нравится спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Стильные полки, единственное крепление слабое, повесил подлинные на 6-ку дюбель и саморезы.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная , качественная полка . В интерьер вписалась хорошо . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Стильная полка. Черный матовый. Отлично вписывается в интерьер. Качеством смесителей АР. РМ довольны, надеемся полки не подведут.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, заказал сразу 2 полки раздельно, вышло дешевле чем комплект:)
Достоинства:
Комментарий:
Стильный очень мягко работает, в уходе практичен. Советую всем.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Надеюсь не облезет, или не облезет быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, удобная форма и размер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Дороговата конечно, но зато очень добротная.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее,,но дороговато,,собрала коллекцию, в принципе довольна, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На вид классный, матовый чёрный, надеюсь что качество не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,качественно,кроме цены конечно,на рубль бы подешевле,вообще отлично было б!
Достоинства:
Комментарий:
Полка выглядит неплохо, бортик достаточно плотный (широкий профиль), металл самой полочки тонковат на мой взгляд, но уверен с функцией справится.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, достойное качество, отлично вписался в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полка ! Мне понравилась. Как только получил сразу же повесил взамен старой ещё советской полки. Уже стал поклонником этой фирмы AM. PM. Не один товар уже приобрёл у неё, сейчас в ближайшее время жду унитаз и полочку для мыла. В перспективе думаю приобрести (заменить) смеситель на ванну и душ. Пока всё. Всех с наступающим Новым годом.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая полка, повешу, дополню отзыв, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
Приятная полка хорошего качества. Выглядит вполне симпатично. Рекомендую
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
Достоинства:
Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный товар !!! Любимая фирма Am.pm Спасибо за качественный и сильный товар !!! Но цена высокая !
Достоинства:
Комментарий:
Красивая стильная полка. Быстрая доставка. Хотела заказать две, но цена… , а качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие полочки, качественно покрашены, прочные и стильные
Достоинства:
Комментарий:
Красивые полки, качество хорошее, не посмотрим как прослужат
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. В Максидоме и Лемана Про , не нашла такую марку “AM PM”, тк у меня вся отделка такая от застройщика. Квартира под сдачу, поэтому , думаю послужит долго ) практичная, крепкая, качественно сделана и металл такой бархатный, мне нравится спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Стильные полки, единственное крепление слабое, повесил подлинные на 6-ку дюбель и саморезы.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная , качественная полка . В интерьер вписалась хорошо . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Стильная полка. Черный матовый. Отлично вписывается в интерьер. Качеством смесителей АР. РМ довольны, надеемся полки не подведут.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, заказал сразу 2 полки раздельно, вышло дешевле чем комплект:)
Достоинства:
Комментарий:
Стильный очень мягко работает, в уходе практичен. Советую всем.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Надеюсь не облезет, или не облезет быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, удобная форма и размер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Дороговата конечно, но зато очень добротная.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее,,но дороговато,,собрала коллекцию, в принципе довольна, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На вид классный, матовый чёрный, надеюсь что качество не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,качественно,кроме цены конечно,на рубль бы подешевле,вообще отлично было б!
Достоинства:
Комментарий:
Полка выглядит неплохо, бортик достаточно плотный (широкий профиль), металл самой полочки тонковат на мой взгляд, но уверен с функцией справится.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, достойное качество, отлично вписался в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полка ! Мне понравилась. Как только получил сразу же повесил взамен старой ещё советской полки. Уже стал поклонником этой фирмы AM. PM. Не один товар уже приобрёл у неё, сейчас в ближайшее время жду унитаз и полочку для мыла. В перспективе думаю приобрести (заменить) смеситель на ванну и душ. Пока всё. Всех с наступающим Новым годом.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая полка, повешу, дополню отзыв, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
Приятная полка хорошего качества. Выглядит вполне симпатично. Рекомендую