Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%6 180 руб. 10 350 руб.
В наличии
Код товара: 688741
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 180 руб. -40%
10 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Комплектация
стойка, ершик, документация, упаековка
Габариты (ВxГxШ), мм
632х140х140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х24х8
Вес, кг.
2.36
Описание товара Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)
Данная напольная стойка представляет собой высококачественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, покрытой специальной эмалью. Она отличается стильным дизайном и удобством в использовании, обеспечивая удобное хранение туалетной бумаги и возможность проведения уборки унитаза. Материалы, использованные при изготовлении стойки, гарантируют её долговечность. В целом, данная стойка является оптимальным выбором для оснащения санузла.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Комплектация
стойка, ершик, документация, упаековка
Габариты (ВxГxШ), мм
632х140х140
Страна производитель
Китай
Данная напольная стойка представляет собой высококачественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, покрытой специальной эмалью. Она отличается стильным дизайном и удобством в использовании, обеспечивая удобное хранение туалетной бумаги и возможность проведения уборки унитаза. Материалы, использованные при изготовлении стойки, гарантируют её долговечность. В целом, данная стойка является оптимальным выбором для оснащения санузла.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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