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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром

14 Отзывы
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 1
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 2
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 3
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 4
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 5
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 6
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 1
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 2
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 3
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 4
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 5
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 6
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
держатель, стакан, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x83x118
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
540

Описание товара Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
бомба, все аксесуары данного бренда выше всех похвал
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротный стакан. Все продумано, сделана прокладка из пластика между металлическим держателем и стаканом, сама прокладка пытается вывалится, но в целом - не страшно
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, крепление простое на 2 самореза горизонтальных .
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился очень - вместительный, даже электрическая щётка помещается, сделан качественно. Для сравнения предыдущий стакан на фото. Только цена...
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует. Цена супер была хорошо успел купить.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
лариса с.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, ничего лишнего. Давно хотела взять, но очень сильно подняли цену. Ждала скидку, сейчас хорошая цена.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы понравились, выглядят приятно. По качеству никаких претензий нет, сделано на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стакан выглядит очень стильно. Толстое стекло, в креплении не болтается за счёт силиконового ободка. В комплекте крепления и инструкция по установке. Очень довольна покупкой! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Viktoria

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стакан! Купила почти всю коллекцию Funk, довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Анжелика К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано , пришел в целости. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Скрытый монтаж. Все крепления присутствуют. Прекрасная упаковка! Доставили в целости и сохранности, даже раньше обозначенного срока.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Аля Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий стакан, что подходит для зубных щеток, так как они обычно высокие и падают. Соответственно, мне идеально подошёл, ничего не падает и аккуратно смотрится. Подходит к общему стилю бренда am.pm.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары от AM.PM очень стильные и качественные! Рекомендую к покупке и установке!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2024
Галина

Достоинства:


Комментарий:
Заказываем уже третий такой стакан по счету. Они очень удобны тем, что сам стакан никак не может случайно выпасть из крепления, в отличии от таких, которые вставляются в крепление неглубоко. С маленькими детьми в семье очень важно, чтобы стеклянные стаканы были безопасными - и тут все отлично. Мягкий силиконовый ободок дополнительно фиксирует стакан (см. фото), чтобы тот не болтался. Держится крепко, крепится довольно легко, выглядит стильно. Уход - просто протереть тряпочкой крепление и помыть стакан. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, белый
Цвет
хром
Комплектация
держатель, стакан, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x83x118
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
бомба, все аксесуары данного бренда выше всех похвал
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротный стакан. Все продумано, сделана прокладка из пластика между металлическим держателем и стаканом, сама прокладка пытается вывалится, но в целом - не страшно
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, крепление простое на 2 самореза горизонтальных .
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился очень - вместительный, даже электрическая щётка помещается, сделан качественно. Для сравнения предыдущий стакан на фото. Только цена...
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует. Цена супер была хорошо успел купить.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
лариса с.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, ничего лишнего. Давно хотела взять, но очень сильно подняли цену. Ждала скидку, сейчас хорошая цена.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы понравились, выглядят приятно. По качеству никаких претензий нет, сделано на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стакан выглядит очень стильно. Толстое стекло, в креплении не болтается за счёт силиконового ободка. В комплекте крепления и инструкция по установке. Очень довольна покупкой! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Viktoria

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стакан! Купила почти всю коллекцию Funk, довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Анжелика К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано , пришел в целости. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Скрытый монтаж. Все крепления присутствуют. Прекрасная упаковка! Доставили в целости и сохранности, даже раньше обозначенного срока.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Аля Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий стакан, что подходит для зубных щеток, так как они обычно высокие и падают. Соответственно, мне идеально подошёл, ничего не падает и аккуратно смотрится. Подходит к общему стилю бренда am.pm.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары от AM.PM очень стильные и качественные! Рекомендую к покупке и установке!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2024
Галина

Достоинства:


Комментарий:
Заказываем уже третий такой стакан по счету. Они очень удобны тем, что сам стакан никак не может случайно выпасть из крепления, в отличии от таких, которые вставляются в крепление неглубоко. С маленькими детьми в семье очень важно, чтобы стеклянные стаканы были безопасными - и тут все отлично. Мягкий силиконовый ободок дополнительно фиксирует стакан (см. фото), чтобы тот не болтался. Держится крепко, крепится довольно легко, выглядит стильно. Уход - просто протереть тряпочкой крепление и помыть стакан. Рекомендую.


Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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