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Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром

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Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 1
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 2
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 3
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 4
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 5
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 6
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 7
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 8
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 9
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 1
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 2
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 3
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 4
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 5
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 6
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 7
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 8
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 9
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41х383х48
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х13х6
Вес, г.
460

Описание товара Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41х383х48
Страна производитель
Германия
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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