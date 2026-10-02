Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
В наличии
Код товара: 321971
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 790 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41х383х48
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х13х6
Вес, г.
460
Описание товара Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41х383х48
Страна производитель
Германия
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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