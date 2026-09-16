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Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 706039
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Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние, 706039

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Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 740 руб.  5 790 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние
1 740 руб. -70%
5 790 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x48x383
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х13х6
Вес, г.
460

Описание товара Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние
Характеристики:
Стиль: современный
Конструкция: перекладина
Монтаж: настенный
Количество перекладин: 2
Поворотный: есть

Комплектность: упаковка, держатель, без креплений
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x48x383
Страна производитель
Германия
Описание
Внешний вид: отличное состояние
Характеристики:
Стиль: современный
Конструкция: перекладина
Монтаж: настенный
Количество перекладин: 2
Поворотный: есть

Комплектность: упаковка, держатель, без креплений
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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