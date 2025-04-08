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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром

27 Отзывы
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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 6
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 7
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 8
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 7
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 8
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
4 690 руб.  4 770 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром
4 690 руб. -2%
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
держатель с полкой, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
105x104x105
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
438

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Держатель для туалетной бумаги X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Удивительная деталь - держатель оснащен элегантной стеклянной полочкой, которую вы можете использовать для хранения необходимых мелочей или для того, чтобы положить свой смартфон. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, коробка целая
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно и надежно упаковано
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Лилия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное приобретение. Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Давно смотрел на этот держатель. Хотел именно с полочкой. Удобно, свежо, элегантно. Полочка стеклянная, что придаëт визуальной легкости. Закрепил штатными саморезами, но своими дюбелями. Уже третий аксессуар этой компании из этого магазина. изначально немного смутила упаковка- держатель был простот викоробке, в пупырчатом пакете, не в блистере, как я думал, но не страшно. Всë цело.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная, прочная полочка, тяжёленькая, при тактильном контакте чувствуется качество от немецкой мануфактуры
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, но сильно раскручивается бумага при отрывании и потом небрежно висит. Лучше классический с крышкой сверху. У нас такой был, удобнее. Крюк был кривоват, задран вверх, муж отогнул немного. Странно для производителя такое. На фото кажется большим каким-то, на самом деле вся конструкция очень компактная. Расстояние между крюком и полкой небольшое. В принципе, удачное решение.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно, что нет лейбла фирмы на изделии
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Эстетически приятный держатель для туалетной бумаги, функциональная, стеклянная полочка для телефона (куда уж без него) или освежителя воздуха. Украшение для ванной комнаты! Советую.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный держатель Удобная полочка
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Llirikus

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, высокое качество изготовления - настоящее немецкое качество!!! Гарантия 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит солидно, пока не монтировали, но очень много товаров этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильно и удобно. Я покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Степанова С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель, полочка удобная для двух предметов таких как освежитель воздуха и гигиенический гель.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка! Качественно и стильно!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился держатель со стеклянной полочкой. Тяжёлый,добротный и самое главное красивый. Полочка из матового стекла. Можно и салфетки положить,и освежитель. Очень стильно выглядит, аккуратный,не громоздкий.Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги! Выглядит очень стильно! Пришел в отличном состоянии, хорошо упакован. Единственное логотип бы AM.PM на нем сделали, вообще бы четко было!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный держатель, хорошее качество, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер полочка! Очень удобно!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился, аккуратный, симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель! Пришел быстро, упакован был хорошо!!! На полочку можно положить телефон.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, красивый, качественный держатель. Очень вписался в дизайн ванной комнаты! Рекомендую, в монтировании проблем нет, все быстро и удобно. Комплектные дюбели отличные, их и ставил
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель, тугой. Симпатичная полочка, небольшая и аккуратная. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель. Очень стильный. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
держатель с полкой, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
105x104x105
Страна производитель
Германия
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Держатель для туалетной бумаги X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Удивительная деталь - держатель оснащен элегантной стеклянной полочкой, которую вы можете использовать для хранения необходимых мелочей или для того, чтобы положить свой смартфон. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, коробка целая
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно и надежно упаковано
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Лилия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное приобретение. Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Давно смотрел на этот держатель. Хотел именно с полочкой. Удобно, свежо, элегантно. Полочка стеклянная, что придаëт визуальной легкости. Закрепил штатными саморезами, но своими дюбелями. Уже третий аксессуар этой компании из этого магазина. изначально немного смутила упаковка- держатель был простот викоробке, в пупырчатом пакете, не в блистере, как я думал, но не страшно. Всë цело.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная, прочная полочка, тяжёленькая, при тактильном контакте чувствуется качество от немецкой мануфактуры
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, но сильно раскручивается бумага при отрывании и потом небрежно висит. Лучше классический с крышкой сверху. У нас такой был, удобнее. Крюк был кривоват, задран вверх, муж отогнул немного. Странно для производителя такое. На фото кажется большим каким-то, на самом деле вся конструкция очень компактная. Расстояние между крюком и полкой небольшое. В принципе, удачное решение.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно, что нет лейбла фирмы на изделии
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Эстетически приятный держатель для туалетной бумаги, функциональная, стеклянная полочка для телефона (куда уж без него) или освежителя воздуха. Украшение для ванной комнаты! Советую.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный держатель Удобная полочка
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Llirikus

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, высокое качество изготовления - настоящее немецкое качество!!! Гарантия 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит солидно, пока не монтировали, но очень много товаров этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильно и удобно. Я покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Степанова С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель, полочка удобная для двух предметов таких как освежитель воздуха и гигиенический гель.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка! Качественно и стильно!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился держатель со стеклянной полочкой. Тяжёлый,добротный и самое главное красивый. Полочка из матового стекла. Можно и салфетки положить,и освежитель. Очень стильно выглядит, аккуратный,не громоздкий.Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги! Выглядит очень стильно! Пришел в отличном состоянии, хорошо упакован. Единственное логотип бы AM.PM на нем сделали, вообще бы четко было!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный держатель, хорошее качество, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер полочка! Очень удобно!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился, аккуратный, симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель! Пришел быстро, упакован был хорошо!!! На полочку можно положить телефон.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, красивый, качественный держатель. Очень вписался в дизайн ванной комнаты! Рекомендую, в монтировании проблем нет, все быстро и удобно. Комплектные дюбели отличные, их и ставил
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель, тугой. Симпатичная полочка, небольшая и аккуратная. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель. Очень стильный. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель


Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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