Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%4 280 руб. 5 130 руб.
В наличии
Код товара: 550530
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 280 руб. -17%
5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х17х11
Вес, кг.
2.3
Описание товара Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
Аксессуары для ванной комнаты Savol представляют собой стильное и функциональное решение для вашего интерьера. С шириной 52 см и высотой 13,5 см они идеально подходят для установки на стену, экономя место и добавляя элегантности вашей ванной комнате. Золотая фурнитура придаёт изделию роскошный и изысканный вид, позволяя легко сочетать его с другой мебелью и элементами декора. Бренд Savol славится высоким качеством и надёжностью своей продукции, что гарантирует долгий срок службы и эстетическое удовольствие от использования аксессуаров. Эти аксессуары станут не только практичным дополнением, но и стильным акцентом в вашем интерьере.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Аксессуары для ванной комнаты Savol представляют собой стильное и функциональное решение для вашего интерьера. С шириной 52 см и высотой 13,5 см они идеально подходят для установки на стену, экономя место и добавляя элегантности вашей ванной комнате. Золотая фурнитура придаёт изделию роскошный и изысканный вид, позволяя легко сочетать его с другой мебелью и элементами декора. Бренд Savol славится высоким качеством и надёжностью своей продукции, что гарантирует долгий срок службы и эстетическое удовольствие от использования аксессуаров. Эти аксессуары станут не только практичным дополнением, но и стильным акцентом в вашем интерьере.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4280 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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