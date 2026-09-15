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Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)

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Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 687672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
12 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
202х100х60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
550

Описание товара Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)

Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.

Отзывы о товаре Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
202х100х60
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18) – стоимость товара 12390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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