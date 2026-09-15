Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб.
В наличии
Код товара: 687672
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
202х100х60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
550
Описание товара Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
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Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
202х100х60
Страна производитель
Китай
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Дозатор Timo Saona черное золото (13339/18) – стоимость товара 12390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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