Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое
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Характеристики
Описание товара Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое
Аксессуары для ванной комнаты Timo – это сочетание элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит качество и изысканный стиль. С шириной 50 см и высотой 2,5 см, они идеально подходят для установки на стену, добавляя шарм и практичность вашему интерьеру. Изготовленные в Финляндии, эти аксессуары отражают скандинавские традиции долговечности и высокого качества. Особое внимание привлекает цвет фурнитуры – изысканный золотой, который придаст вашей ванной комнате нотку роскоши и утончённости. Бренд Timo известен своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, что делает их продукцию надёжным выбором для вашего дома. Эти аксессуары станут великолепным дополнением любого интерьера, делая пребывание в ванной комнате по-настоящему комфортным и стильным.
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