Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние, 712556
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
стекло, алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%1 380 руб. 4 190 руб.
В наличии
Код товара: 712556
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб. -67%
4 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Материал
стекло, алюминий
Размеры в упаковке, см
34х24х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, продольная царапина на пластиковой вставке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, декор накладка, крепления, документация
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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