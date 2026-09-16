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Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 712556
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Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние, 712556

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Уценка
Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 1
Уценка
Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 2
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Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 3
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Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 4
Уценка
Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
стекло, алюминий
  • Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 1
  • Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 2
  • Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 3
  • Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 4
  • Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 380 руб.  4 190 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние
1 380 руб. -67%
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
стекло, алюминий
Размеры в упаковке, см
34х24х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, продольная царапина на пластиковой вставке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, декор накладка, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
стекло, алюминий
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, продольная царапина на пластиковой вставке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, декор накладка, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хорошее состояние – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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